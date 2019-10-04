CNN: на встрече с Трампом любой лидер почувствует себя в «политическом цирке»

Видимо, сила притяжения скандала с импичментом в США настолько сильна, что любой лидер, который встречается с Дональдом Трампом, становится невольным участником «политического цирка», считает CNN. Последняя «жертва» неловких публичных выступлений главы Белого дома — финский президент Саули Ниинистё, который явно подумывал о том, чтобы поскорее унести ноги с этой встречи, отмечает канал.

Давайте посочувствуем мировому лидеру, невольно ставшему участником цирка, в который сейчас превратилась американская политика. Последним, кто разделил очередной неловкий момент на публике с бушующим президентом Дональдом Трампом, стал президент Финляндии. Рассказывает Джинни Мусс.

Как только президент Трамп дотронулся до колена финского президента…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Финляндия — счастливая страна.

…вызвав, можно сказать, вот такую рефлекторную реакцию, мы поняли, что этот мировой лидер готов к поистине необычайному визиту. Визиту, омрачённому процессом импичмента.

ДОНАЛЬД ТРАМП: …«услуга за услугу»… Он проходимец… «Ушлый Шифф», которому следует смириться и подать в отставку…

По крайней мере президент Саули Ниинистё будто бы смирился….

ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы только послушайте, президент.

…и даже впечатлился этим зрелищем, которое впоследствии одна финская газета назвала «Цирком Трампа».

ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы только посмотрите, сколько сюда ради вас пришло журналистов. Представляете?

САУЛИ НИИНИСТЁ, президент Финляндии: Думаю, они тут не ради меня.

Какие же мысли тогда проносились в голове у финского президента?

«Телепортируй меня, Скотти»*.

Или же: «Я пытаюсь попросить счёт» и «мой батя, орущий на официантку».

ДОНАЛЬД ТРАМП: …враг народа… Есть и те, кто считает, что я неизменно гениален.

Представьте открытку, которую мог бы послать домой президент Ниинистё: «Привет из Белого дома! Дома, где живёт неизменный гений».

Некоторые американцы, видевшие кадры с этой встречи, даже выразили свои извинения в Twitter.

ЦИТАТА ИЗ TWITTER: Дорогая Финляндия! От лица адекватных американцев, (живущих в нашей милой сердцу стране. — ИноТВ)), я прошу прощения…

Сегодня любой лидер, который встречается с президентом Трампом, может оказаться затянутым силой притяжения мира импичмента. Так, к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону обратились за подтверждением позитивного морального облика президента.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я проводил беседы со многими лидерами, и наши переговоры всегда носили самый пристойный характер. Вот, думаю, Скотт вам это подтвердит. Всё всегда было как надо.



Президент Финляндии явно не ожидал, что его совместная (с Дональдом Трампом. — ИноТВ) пресс-конференция будет похожа на сцену из фильма «Таксист».



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это вы ко мне обращаетесь?



ГЕРОЙ РОБЕРТА ДЕ НИРО, к/ф «Таксист» 1976 года: Это ты ко мне обращаешься?



Когда журналист слишком увлёкся вопросами к президенту Трампу…



ДОНАЛЬД ТРАМП: У нас здесь президент Финляндии, задайте вопрос ему… Задайте уже вопрос этому достойнейшему человеку, давайте не будем вести себя грубо!



Но когда журналист всё-таки задал вопрос финскому лидеру, президент Трамп почувствовал необходимость вмешаться.



САУЛИ НИИНИСТЁ: Кажется, вопрос предназначался мне.



Просто представьте, каково пришлось тем, кто переводил эту встречу.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаете, есть такое выражение: «он в его кое-какой ракушке потеряется»**. Не буду уточнять, в какой ракушке, потому что они опять скажут, что я тут что-то такое ужасное говорю.



Как там будет «паховая ракушка» по-фински?



Alasuojus.



Да, полный финиш. С вами была Джинни Мусс, CNN, Нью-Йорк.



Джинни, никогда такого раньше не говорил, но сочувствую вам. Репортаж Джинни Мусс, спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 04 октября 2019 года.

* Отсылка к цитате «Телепортируй меня, Скотти. Здесь нет разумной жизни», которая, как считается, несколько раз в той или иной форме произносилась в сериале «Звёздный путь» (Star Trek) (прим. ИноТВ).

** Речь идёт о выражении, нередко применимом при сравнении двух спортсменов. Говоря, что демократ Адам Шифф «потеряется в ракушке» Майка Помпео, по всей видимости, Дональд Трамп пытался подчеркнуть, что считает госсекретаря более достойным человеком и политиком, чем «Ушлый Шифф» (прим. ИноТВ).