CNN: на встрече с Трампом любой лидер почувствует себя в «политическом цирке»
Давайте посочувствуем мировому лидеру, невольно ставшему участником цирка, в который сейчас превратилась американская политика. Последним, кто разделил очередной неловкий момент на публике с бушующим президентом Дональдом Трампом, стал президент Финляндии. Рассказывает Джинни Мусс.
Как только президент Трамп дотронулся до колена финского президента…
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Финляндия — счастливая страна.
…вызвав, можно сказать, вот такую рефлекторную реакцию, мы поняли, что этот мировой лидер готов к поистине необычайному визиту. Визиту, омрачённому процессом импичмента.
ДОНАЛЬД ТРАМП: …«услуга за услугу»… Он проходимец… «Ушлый Шифф», которому следует смириться и подать в отставку…
По крайней мере президент Саули Ниинистё будто бы смирился….
ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы только послушайте, президент.
…и даже впечатлился этим зрелищем, которое впоследствии одна финская газета назвала «Цирком Трампа».
ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы только посмотрите, сколько сюда ради вас пришло журналистов. Представляете?
САУЛИ НИИНИСТЁ, президент Финляндии: Думаю, они тут не ради меня.
Какие же мысли тогда проносились в голове у финского президента?
«Телепортируй меня, Скотти»*.
Или же: «Я пытаюсь попросить счёт» и «мой батя, орущий на официантку».
ДОНАЛЬД ТРАМП: …враг народа… Есть и те, кто считает, что я неизменно гениален.
Представьте открытку, которую мог бы послать домой президент Ниинистё: «Привет из Белого дома! Дома, где живёт неизменный гений».
Некоторые американцы, видевшие кадры с этой встречи, даже выразили свои извинения в Twitter.
ЦИТАТА ИЗ TWITTER: Дорогая Финляндия! От лица адекватных американцев, (живущих в нашей милой сердцу стране. — ИноТВ)), я прошу прощения…
Сегодня любой лидер, который встречается с президентом Трампом, может оказаться затянутым силой притяжения мира импичмента. Так, к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону обратились за подтверждением позитивного морального облика президента.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я проводил беседы со многими лидерами, и наши переговоры всегда носили самый пристойный характер. Вот, думаю, Скотт вам это подтвердит. Всё всегда было как надо.
Президент Финляндии явно не ожидал, что его совместная (с Дональдом Трампом. — ИноТВ) пресс-конференция будет похожа на сцену из фильма «Таксист».
ДОНАЛЬД ТРАМП: Это вы ко мне обращаетесь?
ГЕРОЙ РОБЕРТА ДЕ НИРО, к/ф «Таксист» 1976 года: Это ты ко мне обращаешься?
Когда журналист слишком увлёкся вопросами к президенту Трампу…
ДОНАЛЬД ТРАМП: У нас здесь президент Финляндии, задайте вопрос ему… Задайте уже вопрос этому достойнейшему человеку, давайте не будем вести себя грубо!
Но когда журналист всё-таки задал вопрос финскому лидеру, президент Трамп почувствовал необходимость вмешаться.
САУЛИ НИИНИСТЁ: Кажется, вопрос предназначался мне.
Просто представьте, каково пришлось тем, кто переводил эту встречу.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаете, есть такое выражение: «он в его кое-какой ракушке потеряется»**. Не буду уточнять, в какой ракушке, потому что они опять скажут, что я тут что-то такое ужасное говорю.
Как там будет «паховая ракушка» по-фински?
Alasuojus.
Да, полный финиш. С вами была Джинни Мусс, CNN, Нью-Йорк.
Джинни, никогда такого раньше не говорил, но сочувствую вам. Репортаж Джинни Мусс, спасибо.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 04 октября 2019 года.