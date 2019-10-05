«Неподдельный ужас»: WP об эмоциях сотрудников Белого дома при виде Трампа у телефона

Многие чиновники и работники Белого дома испытывают неподдельный ужас, когда видят, что президент США Дональд Трамп берёт телефонную трубку и собирается позвонить какому-нибудь иностранному лидеру, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, зачастую они опасаются, что в ходе разговора президент даст опрометчивое обещание, допустит дипломатический промах или же попросту пустит насмарку их многомесячную работу.

Во время одного из своих первых телефонных разговоров с иностранными лидерами президент США Дональд Трамп лебезил перед Владимиром Путиным — человеком, который «приказал осуществить вмешательство» в американские выборы 2016 года, — а также назвал его великим президентом и рассыпался в извинениях по поводу того, что он не позвонил раньше, пишет The Washington Post.



Ещё в одном разговоре он пообещал саудовским чиновникам, что поможет Эр-Рияду вступить в элитную группу G7 — собрание ведущих демократических стран. Он пообещал президенту Перу, что он за ночь доставит в его страну военный транспортник C-130 — что вылилось в логистический кошмар для Пентагона и Западного крыла. Позднее, во время ещё одной беседы с Путиным, Трамп попросил этого бывшего офицера КГБ дать совет касательно налаживания отношений с Ким Чен Ыном — главой враждебной США державы.



По словам бывших и действующих чиновников, ещё задолго до того, как «украинский скандал» потряс Вашингтон, телефонные разговоры Трампа с иностранными лидерами всерьёз тревожили его помощников и советников. Они беспокоились, что Трамп будет давать опрометчивые обещания, действовать вопреки традиционной американской политике и допускать дипломатические промахи, ставящие под угрозу отношения внутри альянсов или же просто давить на своих коллег с тем, чтобы они оказали ему личную услугу.



«Среди высокопоставленных чиновников в администрации Трампа постоянно царило подспудное чувство неподдельного ужаса из-за тех вещей, которые они наблюдали во время этих звонков, — сообщил изданию один бывший чиновник Белого дома. — Эти звонки оборачивались конфузом, он допускал крупные ошибки; месяцы и месяцы работы шли насмарку из-за одного импульсивного твита».



Критики Трампа, среди которых есть и некоторые бывшие чиновники нынешней администрации, утверждают, что поведение американского президента во время телефонных разговоров с иностранными лидерами способствовало возникновению ненужных трений с союзниками и посылало тревожные сигналы противникам США или автократам о том, что Вашингтону нет дела до нарушений прав человека или их агрессивного поведения.



Данная статья, отмечает The Washington Post, основана на беседах с 12 бывшими или действующими чиновниками, которые знакомы с содержанием телефонных звонков президента. Эти лица либо имели к ним прямое отношение, либо, по крайней мере, получали по ним краткие выжимки или читали стенограммы.



Первым звонком Трампа, вызвавшим тревогу, стал его разговор с Путиным, который произошёл спустя менее чем через две недели после инаугурации. Хотя повод для звонка был чисто формальный — Трамп должен был принять поздравления о вступлении в должность — один экс-чиновник рассказал, что Трамп вёл себя «раболепно» и «подобострастно», отметив, что президент прыгал с темы на тему без какой-либо осмысленности, в то время как Путин чётко придерживался своих тезисов.



«Он был в духе: «О, боже мой, мне и не докладывали, что вы хотели со мной поговорить», — отметил другой источник газеты.



В ходе ещё одного телефонного звонка в апреле 2017 года с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который организовал жестокую кампанию внесудебных расправ над подозреваемыми в наркоторговле, Трамп похвалил его, отметив, что тот «проделал невероятную работу в плане борьбы с проблемой наркотиков».



Вместе с тем в беседы Трампа просачивались и его личные стремления. Американский лидер, в частности, докучал премьер-министру Японии Синдзо Абэ просьбами порекомендовать его в лауреаты Нобелевской премии.



«Он был любезен с людьми, которые могли для него сделать что-то полезное, — сообщил один чиновник. — Однако лидеры с торговым дефицитом, сильные лидеры-женщины, члены НАТО — они, как правило, впадали в немилость».



Летом 2018 года во время разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трамп обратился к ней с горячим монологом насчёт финансового вклада её страны в НАТО. Затем он оспорил выводы её разведслужб о том, что за отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля стоит правительство Владимира Путина.



«Трампа по-настоящему захватила мысль, что есть серьёзные причины сомневаться насчёт отравления, — отметил один человек, знакомый с содержанием звонка. — Целых десять минут Мэй говорила, что это крайне вероятно, а он возражал, что в этом не уверен».



При прошлых администрациях звонки иностранным лидерам превращались в высочайшей степени продуманные мероприятия. «Когда я работал в Белом доме, процесс был очень вдумчивым: президент впитывал информацию, полученную от людей с серьёзными знаниями о странах и отношениях с конкретными лидерами. Подготовка к таким звонкам воспринималась всерьёз, — отметил по этому поводу бывший сотрудник разведки Джоэл Виллетт. — Теперь же, судя по всему, всё отдано на откуп импровизации и экспромту».



При этом президенту не нравились длинные инструктажи перед звонками. Бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, например, придумал давать Трампу маленькие карточки с главными тезисами. В результате аппарат Трампа волновался, что он подойдёт к некоторым переговорам неподготовленным или же будет вести себя во время них предосудительным образом. Например, во время одного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп неоднократно сообщал своему собеседнику о том, как сильно он любит шоколадный торт.



Хотя телефонные звонки, как правило, планируются заранее, Трамп не раз звонил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и президенту Франции Эммануэлю Макрону без предварительного уведомления — как будто те были друзьями.



Несмотря на всё это, многие чиновники всё равно были шокированы жалобой информаторы насчёт попытки Трампа закрыть доступ к стенограмме разговора, который состоялся 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Неслыханно, — отметил один экс-чиновник. — Это меня просто ошеломило».