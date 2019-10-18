CNN: G7 на курорте Трампа — президента подозревают в попытке нажиться на саммите

Саммит G7 2020 года должен пройти в американском городе Дорал на курорте Trump National, который принадлежит американскому лидеру, однако многие считают, что таким образом Дональд Трамп может попытаться нажиться на этом крупном мероприятии, пишет CNN. Как отмечает канал, проведение саммита в таком месте грозит конфликтом интересов, и если бы Трамп занимал какой-нибудь иной государственный пост, такое решение было бы чревато уголовным преследованием.

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что саммит G7 2020 года пройдёт на курорте Trump National в городе Дорал, штат Флорида, в период с 10 по 12 июня, пишет CNN.

«Мы пользовались теми же критериями, что и предыдущие администрации», — подчеркнул Малвэни. По его словам, Дорал — «это, несомненно, лучшее место для этой встречи».

Без всяких сомнений, уверен CNN, Дональд Трамп получит свою долю критики за это решение; кроме того, ему придётся ответить на вопросы о том, получит ли он финансовую выгоду от проведения подобного крупного саммита.

При этом Малвэни попытался оправдать такой шаг, заявив, что Трамп не извлечёт из этого саммита никакой материальной выгоды. Тем не менее он признал, что проведение саммита в Дорале будет иметь определённый эффект, так как подобное мероприятие привлечёт большое внимание общественности.

«Я слышал это и раньше… Я просто попрошу вас всех подумать о том, что марка Дональда Трампа, возможно, и так сильна сама по себе», — призвал политик.

Вместе с тем председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер заявил, что орган отправит Белому дому запрос на предоставление документов с целью расследования вопроса законности проведения G7 в Дорале.

«Проведение саммита G7 в Дорале влечёт за собой применение положений Конституции, запрещающих госчиновникам получать материальную выгоду как из отечественных, так и из иностранных источников, так как в таком случае как иностранные, так и американское правительства понесут расходы, которые пойдут на пользу президенту. Притом для США это потенциально будет означать траты как на федеральном уровне, так и на уровне штата. Что более важно, решение провести саммит в Дорале — это, возможно, первый официально известный случай, в рамках которого иностранные правительства будут вынуждены произвести плату в пользу частной коммерческой структуры, принадлежащей президенту Трампу, с тем чтобы вести дела с Соединёнными Штатами», — заявил конгрессмен.

По словам бывшего директора управления по этике при Белом доме Уолтера Шауба, саммит в Дорале может означать конфликт интересов.

«Это конфликт интересов, потому что он получит от этого выгоду. По большому счёту, если бы он был любым федеральным служащим, кроме президента Соединённых Штатов, причастность к подобным действиям была бы преступлением», — подчеркнул экс-директор.

Кроме того, Малвэни сообщил, что администрация «продолжает рассматривать» вопрос потенциального участия в саммите России, добавив, что окончательное решение будет принято «позднее». При этом чиновник отметил, что Трамп вполне может пригласить на саммит президента России Владимира Путина даже в том случае, если члены G7 не согласятся принять Москву в качестве полноправного члена группы.