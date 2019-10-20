Обозреватель WP: Трамп лишает США главного козыря холодной войны — идеологии

Внешняя политика Дональда Трампа не только безответственна но и аморальна, что ставит под удар один из главных козырей США на мировой арене — демократическую идеологию, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Герсон. По мнению автора, предавая союзников и уподобляясь России и Китаю, Трамп подрывает доверие к США и показывает, что вся американская идеология — лишь фикция.

Американцы начинают осознавать глобальные последствия деятельности своего президента, который страдает историческим невежеством, принимает решения, исходя из своих импульсов, глух к любым советам и безразличен к американским идеалам, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Герсон.



Предательство курдов нанесло по президенту Трампу настолько серьёзный удар в политическом отношении по той причине, что оно вскрыло саму суть его подхода к международным отношениям. В нём присутствует и списывание в утиль традиционных друзей (курды — «не ангелы», которые «не помогли нам с Нормандией»), и капитуляция перед авторитарными лидерами (развязывание рук Реджепу Тайипу Эрдогану в Сирии и повышение влияния Владимира Путина на Ближнем Востоке). В этом подходе нашлось место и абсурдно узкому определению границ американских интересов (события в Сирии неважны, потому что они «не на нашей границе»).



Весь этот набор из порывов и инстинктивных решений сказывается на американском влиянии. Неуклюжее бегство Трампа от альянсов, ответственности и банального здравого смысла посеяло раздор в Европе и создало новые возможности для «российского вмешательства». Кроме того, оно также поспособствовало возникновению вакуума в Тихоокеанском регионе, который постепенно заполняет Китай. «Ущерб американским интересам серьёзен и продолжает расти», — констатирует автор.



Цена предательства друзей на поле боя очевидна: любого союзника и друга США оно заставит усомниться в их надёжности. Однако куда менее очевидный аспект цены таких действий — это предательство американских принципов, в частности в сфере уважения прав человека. Когда Трамп подставил курдов под этнические чистки и пренебрежительно отнёсся к правам протестующих в Гонконге, он не только покрыл позором национальные принципы США — он отказался от «решающего американского преимущества», уверен Герсон.



Без всяких сомнений мир — это сложная штука, и в нём порой приходится принимать неоднозначные решения. У каждой страны есть границы её влияния. Однако американская идеология, основанная на вере в право на жизнь и наличие свобод, — это универсальный капитал, а не альтруистичная надстройка над «реальными» интересами США. Это инструмент, посредством которого и реализуются эти интересы.



По мнению обозревателя, эта идеология внесла огромный вклад в исход холодной войны, в ходе которой мечтам среднего чеха или поляка о свободе, самоуправлении и достойной жизни противостоял Советский Союз. Американские интересы оказались соблюдены лишь тогда, когда стремления чехов и поляков были удовлетворены в полной мере. Пренебрежение к правам человека не только нарушает основополагающие принципы США; оно лишает Вашингтон серьёзного стратегического преимущества.



То же самое можно сказать и о соперничестве США с Китаем на африканском театре. У целей Пекина нет какой бы то ни было серьёзной моральной составляющей — он лишь стремится получить доступ к ресурсам и влиянию путём сотрудничества с репрессивными правительствами, подкупа элит, а также подталкивая Африку в долговую яму. Соединённые Штаты же, напротив, способствуют развитию, самоуправлению и помогают с доступом на мировой рынок. Цели Китая выполняются зачастую за счёт обычных африканцев, в то время как американские достигаются путём их процветания.



«Концепция Трампа «Америка превыше всего» не только служит интересам Китая и России; она являет собой попытку перекроить американскую внешнюю политику на китайский или российский лад — сведя демократический универсализм до уровня разнузданного национализма», — считает Герсон.



Начиная с конца Второй мировой войны, США были совсем другим гегемоном. США бросали американские ресурсы и жизни своих солдат на укрепление правового международного порядка, в котором правили бы бал не враждебно настроенные друг к другу великие державы, а процветающие свободные страны.



По той причине, что США реализовывали свою мощь без завоеваний, добиваясь богатства без эксплуатации, Америка сумела не допустить возникновения угрозы своему господству. Если лозунг «Америка превыше всего» означает снижение влияния США в попытке просто получить власть и богатства, в Вашингтоне будут сомневаться и ему будут бросать вызовы.



«Вот что реально стоит на кону в споре о правах человека. Если жизни курдов и американцев действительно ничего не значат для США, то тогда американская идеология — это фикция, и, следовательно, у американского влияния становится меньше оснований. Аморальная внешняя политика Трампа — это источник не только позора, но и опасности», — подытоживает Майкл Герсон.