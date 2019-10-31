Guardian: Британия переплавит памятные монеты в честь брексита

50-пенсовые монеты, отчеканенные в честь планировавшегося на 31 октября брексита, будут «переработаны», пишет The Guardian со ссылкой на Министерство финансов Великобритании.

Это решение было принято после того, как министры на прошлой неделе остановили выпуск памятных монет из-за опасений, что запланированный на конец этого месяца выход Британии из Евросоюза вряд ли будет реализован.

По имеющейся информации, тысячи монет с датой 31 октября будут расплавлены, а полученный металл сохранят до тех пор, пока не будет согласована очередная дата брексита.

Официальный представитель Министерства финансов Великобритании подчеркнул, что ведомство всё ещё намерено выпустить монеты в честь выхода страны из Евросоюза.

Между тем министерство ещё на прошлой неделе поручило Королевскому монетному двору приостановить чеканку. Однако прежде чем принимать окончательное решение, официальные лица ждали, пока главы стран ЕС не договорятся об отсрочке даты брексита, поскольку уже тогда было ясно, что британский парламент не допустит того, чтобы Британия покинула Евросоюз без сделки 31 октября.

Новая дата была согласована в этот понедельник.

Согласно планам, британские власти собирались выпустить около 3 млн монет с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми нациями» и датой 31 октября 2019 года.

Изначально высказывались предположения, что тысячи отчеканенных уже монет будут проданы по цене выше номинала — до 800 фунтов за каждую. Однако теперь Минфин Британии заявляет, что монеты всё же будут отправлены на переплавку, пишет The Guardian.