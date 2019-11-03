Daily Mail: Фарадж призвал Джонсона отказаться от «предательской» сделки с ЕС и объединиться

Лидер Партии брексита Найджел Фарадж предупредил Бориса Джонсона, что его вариант соглашения о выходе из ЕС не освободит Лондон от контроля Брюсселя. Политик дал премьер-министру две недели на пересмотр сделки и предложил сформировать предвыборный альянс, сообщает Daily Mail. Но, по мнению издания, глава британского правительства едва ли пойдёт на такой шаг, даже несмотря на риск не получить большинство в парламенте.

Найджел Фарадж обрушился с критикой на Бориса Джонсона после того, как стало известно, что британский премьер намерен исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки. Лидер Партии брексита предупредил, в таком случае страна рискует остаться под контролем Брюсселя, сообщает Daily Mail.

В недавнем интервью The Times уходящая со своего поста министр культуры Ники Морган заявила, что в новый манифест Джонсона фактически предусматривает отказ от «жёсткого» брексита. Поэтому все, кто поддержат на грядущих выборах Консервативную партию, проголосуют за предложение, которое премьер сделал европейскому блоку.

Отказываясь от «жёсткого» брексита, глава правительства надеется заручиться поддержкой центристов. Прямо противореча своему прошлому плану выйти из ЕС «во что бы то ни стало», Джонсон планирует сосредоточиться на осуществлении своей «фантастической» сделки, поясняет издание.

«Если Борис Джонсон откажется от брексита с чистого листа и победит на выборах с этим предложением, то мы никогда не освободимся от порядков ЕС», — написал Фарадж в своём микроблоге

Ранее Фадардж предложил Джонсону отказаться от своего соглашения с ЕС и заключить «пакт о ненападении». В противном случае он пригрозил, что его партия будет бороться с консерваторами за каждое парламентское место в Англии, Уэльсе и Шотландии.

Однако Джонсон отказался формировать политический альянс с Фараджем. Он заявил избирателям, что единственный способ гарантировать выход страны из ЕС — голосовать за тори, чем фактически свёл на нет вероятность межпартийного союза, обращает внимание издание.

По мнению издания, решение премьера, наверняка, расстроит Дональда Трампа. На днях он призывал Джонсона и Фараджа заключить соглашение. Если бы этому дуэту удалось «поладить», то они стали бы «неудержимой силой» и могли бы сделать что-нибудь «великолепное», предположил американский президент.

Однако Джонсон даёт ясно понять, что будет строить свою предвыборную кампанию на обещании выполнить свою сделку. В то же время Фарадж считает соглашение Лондона с Брюсселем неудовлетворительным и требует его разрыва.

Лидер Партии брексита уже объявил о запуске своей предвыборной кампании. По словам Фараджа, 500 кандидатов в депутаты в разных концах страны готовы действовать, в случае если Джонсон откажется от создания альянса.

Весьма вероятно кандидаты партии Брексита будут соперничать с представителями тори. Это грозит расколом среди сторонников выхода страны из ЕС в день голосования, и потенциально может стоить Джонсону большинства в парламенте, рассуждает издание.

Фарадж дал Джонсону две недели на «пересмотр» его сделки по брекситу, которую он назвал «предательством», и на подготовку почвы к союзу. Но шансы того, что премьер изменит курс, довольно малы. Ведь ему всё-таки удалось договориться с европейским блоком, заключает Daily Mail.