Die Welt: «завоевать доверие» — новый глава Европарламента о цели своей работы

Социал-демократ Давид Сассоли был избран новым председателем Европарламента, пишет Die Welt. В своих заявлениях, сделанных до выборов, он говорил о том, что его главной целью будет повышение значимости Европарламента и завоевание доверия граждан к европейским институтам.

Новым председателем Европарламента стал бывший журналист, 63-летний итальянец Давид Сассоли: на новом посту он сменит Антонио Таяни из партии итальянских христианских демократов, сообщает Die Welt.

Социал-демократ Сассоли получил 345 голосов из 667, обойдя двоих своих соперников из Германии и Испании. Таким образом, именно он будет главой Европарламента следующие два с половиной года, что составляет половину от срока парламентского созыва: затем его должен будет сменить представитель от консервативного блока.

Издание отмечает, что накануне лидеры стран ЕС договорились, что председателем Европарламента будет представитель от социалистов: именно поэтому консервативная Европейская народная партия не стала выдвигать своего кандидата и поддержала Сассоли.

В своей предвыборной речи итальянский политик подчеркнул, что постарается увеличить значимость Европарламента: «Нам нужен парламент, играющий важную роль. Мы должны вновь завоевать доверие граждан к европейским институтам. Для этого нам потребуется вся наша амбициозность и храбрость».

Вскоре Европарламенту предстоит утверждать кандидатуру главы Еврокомиссии, отмечает Die Welt: лидеры стран ЕС выдвинули на этот пост Урсулу фон дер Ляйен, однако не факт, что большинство евродепутатов одобрит её назначение.

Издание отмечает, что в отличие от своего предшественника Сассоли резко критиковал популистское правительство Италии, потому его победа вряд ли обрадует Рим. Впрочем, в Италии Сассоли пока более известен как телеведущий, нежели как политик. Он ушёл с телевидения и стал депутатом Европарламента в 2009 году, а с 2014-го являлся одним из его вице-председателей.