El País: Европейский союз со всех сторон окружили противники
Недавние события на мировой арене оставляют всё меньше сомнений в том, что Европейский союз окружён противниками, пишет El País.
Недавние события на мировой арене оставляют всё меньше сомнений в том, что Европейский союз окружён противниками, пишет El País.
Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал причины ужесточения правил поездок украинцев в Россию.
Участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента открылись в Узбекистане.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском союзе.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.
Учения артиллеристов с боевой стрельбой прошли в Дагестане.
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
В Пермском крае госпитализировали девять человек, включая пятерых детей, из-за отравления газом в кафе.
Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после завершения планового капитального ремонта.
Пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила о задержании гражданского судна с турецким экипажем под флагом Гренады в ливийских территориальных водах.
Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира 2019 года.
В американском штате Массачусетс легкомоторный самолёт Piper PA-28 упал в озеро.
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказал мнение о своей игре в нынешнем сезоне.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с берлинской «Гертой» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
«Валенсия» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 18-го тура испанской Примеры.
Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал итоги переговоров по транзиту газа между Украиной и Россией.
В качестве самого важного поединка в своей профессиональной карьере экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев назвал бой с панамцем Гильермо Джонсом.
Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
В матче 19-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал победу над «Амьеном».
МЧС России распространило экстренное предупреждение об ожидающемся тумане в Москве до утра воскресенья 22 декабря.
В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своём поле разгромил «Лилль».
Немецкая полиция закончила обыск на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац в Берлине.
Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с японкой Мисаки Дои в рамках полуфинала выставочного турнира на Гавайях.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.
В Заводском районе города Саратова сотрудник УМВД России, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение.
В семье чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова случилось пополнение.
В матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А миланский «Интер» одержал победу над «Дженоа».
В Институте национальной памяти Польши прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о начале Второй мировой войны.
Полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. Вместе с этим было решено прекратить мероприятие в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.
В товарищеском матче молодёжная сборная России одержала крупную победу над командой Казахстана.
В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал назначение 37-летнего Микеля Артеты на пост главного тренера лондонского «Арсенала».
В 2020 году основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена стартует 25 мая с экзаменов по литературе, географии, а также по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований основано исключительно на показаниях бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.
В результате пожара в Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе погибли пять человек, ещё 13 пострадали.
Канадский специалист Боб Хартли, являющийся главным тренером «Авангарда», объявил о подписании нового контракта с клубом.
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что российская армейская авиация провела ещё два воздушных патрулирования по нескольким маршрутам в Сирии.
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити».
Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности».
Известный промоутер Андрей Рябинский считает, что поражение 40-летнего Дениса Лебедева в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну связано с возрастом россиянина.
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе.
Обладатель пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) с приставкой Silver в первом тяжёлом весе Табисо Мчуну назвал победу над 40-летним россиянином Денисом Лебедевым наиболее значимой в профессиональной карьере.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook прокомментировал итоги переговоров с «Газпромом» по заключению нового договора по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС.
Промоутер российского боксёра Дмитрия Кудряшова Андрей Рябинский прокомментировал победу своего подопечного над чехом Вацлавом Пейсаром.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби.
На Большой Садовой улице в центре Москвы после столкновения загорелись две машины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
Российский боксёр Денис Лебедев считает, что ему нет смысла продолжать карьеру после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну.
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в девятый раз за последние десять лет забивает 50 или более голов за календарный год.
Российский боксёр Денис Лебедев не сумел победить в первом поединке после возвращения на профессиональный ринг.
Российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ» приняты на вооружение в Армении, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.