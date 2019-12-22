El País: Европейский союз со всех сторон окружили противники

El País предупреждает, что ЕС окружён противниками, а также конфликтами и террористическими группами. В частности, издание отмечает, что премьер Великобритании Борис Джонсон видит в ЕС конкурента, а президент России Владимир Путин делает свою страну «всё более напористой», желая ослабить Евросоюз.

Недавние события на мировой арене оставляют всё меньше сомнений в том, что Европейский союз окружён противниками, пишет El País.

Так, в Великобритании всё более вероятным кажется развитие сценария, в ходе которого страна окажется в конкурентном по отношению к ЕС положении, к чему стремится избранный 12 декабря премьер-министр Борис Джонсон. Его предшественница, Тереза Мэй, работала над выстраиванием как можно более тесных взаимоотношений с союзом после брексита.

Несмотря на дружественные речи Джонсона, он намерен оставить своей стране свободу в реформировании налоговой, трудовой и социальной систем в конкурентной манере. Премьер намерен быстро заключить сделку, исключая продление переходного периода, который истекает в декабре 2020 года.

На западе, по другую сторону Атлантики, Соединённые Штаты во главе с президентом Дональдом Трампом борются за власть и интересы, отвергая стратегию взаимной выгоды, полагая, что побеждают в случае проигрыша других. При этом ЕС представляет всё то, что не любит Трамп: союз лидирует в борьбе с климатическими изменениями, которые Белый дом игнорирует.

«К востоку сценарий ещё хуже», — полагает издание. Россия при президенте Владимире Путине становится «всё более напористой». El País отмечает, что желании страны ослабить ЕС очевидно.

Граничат с враждебностью также отношения ЕС и Турции, где президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал союзу миллионами беженцев.

Вместе с тем на юге ЕС сталкивается с серьёзным вызовом в виде макрорегиона, полного конфликтов, авторитарных режимов, террористических группировок и других проблем, пишет El País.