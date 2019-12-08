Les Echos: при российской угрозе НАТО остаётся для Европы необходимостью

Европейские державы обсуждают идею создания общей структуры безопасности, однако пока это лишь отдалённая перспектива. Между тем, пишет политолог Доминик Моиси в своей статье для Les Echos, именно НАТО остаётся для европейских стран незаменимой гарантией спокойной жизни.

Совсем недавно на Западе праздновали годовщину падения Берлинской стены, а теперь отмечают 70-летие НАТО, и между этими событиями есть прямая связь, пишет Доминик Моиси в своей статье для Les Echos. Так, сразу после падения Берлинской стены в альянсе задумались о его будущем. И теперь, несмотря на все разногласия, страны НАТО снова обрели смысл существования, ведь вернулась российская угроза, утверждает автор статьи.

Он также говорит о милитаризации российской дипломатии вкупе с систематическим использованием агрессивных действий. Плюс, по его словам, Москвы пытается дестабилизировать западные системы. Кроме того, по его мнению, кажется, будто Россия «сделала для себя главной целью дать НАТО смысл жизни».

При этом он считает, что и поведение США при Дональде Трампе призвано показать, что существование альянса, как никогда, необходимо. По его словам, в такой ситуации Путин может, словно Сталин, сказать: «Как много раздора в этом Евросоюзе», но история покажет, как он ошибается.

Автор статьи уверен: из-за увеличения количества и разнообразия угроз Европе, как никогда, нужно НАТО. Его можно критиковать, но эта критика не должна его ослаблять. Нельзя и забывать уроки прошлого. Смогли бы советские танки захватить Западную Европу, если бы не было НАТО, задаётся вопросом политолог. Как бы то ни было, но альянс все эти годы обеспечивал европейцам спокойную жизнь, а европейские страны довольствовались тем, что делегировали обеспечение своей безопасности такому далёкому и одновременно близкому другу. Сейчас НАТО уже не хватает, но необходимость в альянсе сохранилась, уверен автор статьи.

В ближайшие годы отношения между Францией и Германией будут сложными, предвещает он. Так, Франции не удастся убедить Берлин сделать Европу более суверенной и самостоятельной в вопросах обороны. И Великобритания остаётся главным партнёром Парижа в военных вопросах, но, учитывая брексит, на большее рассчитывать не приходится. Нидерланды и скандинавские страны высказывают намерения, но этого недостаточно. Если Варшаве придётся выбирать между Вашингтоном и Брюсселем, то она выберет первого. От слабых нынче Мадрида и Рима ждать решительности не стоит.

В таких обстоятельствах более самостоятельная в вопросах обороны Европа остаётся идеалом, к которому нужно стремиться, а пока, в ожидании НАТО необходимо. Впрочем, главной угрозой для альянса автор статьи считает слова и действия Вашингтона. «Достоинство, легитимность альянса на самом высоком уровне ставятся под угрозу из-за хитрого шута, абсолютно циничного и опасного, который находится во власти в Вашингтоне», — делает вывод Доминик Моиси в своей статье для Les Echos.