Forbes: НАТО проверило соцсети на способность противостоять «российским фирмам» по накрутке лайков

Эксперты Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации убедились, что крупнейшие социальные сети до сих пор неспособны противостоять манипуляциям общественным мнением, передаёт Forbes. Исследователям, утверждает журнал, удалось выявить 18 тыс. фальшивых аккаунтов, задействованных в манипуляциях и остававшихся активными через три недели после жалобы на их деятельность.

В преддверии выборов в Великобритании и США эксперты Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации предупредили, что социальные сети не сумели решить проблему манипуляций общественным мнением, сообщает Forbes.

В частности, всего за $333 через 11 российских и 5 европейских компаний за три месяца центр накрутил 3,5 тыс. комментариев, 25 тыс. лайков и 20 тыс. просмотров для 105 различных постов и 5 тыс. подписчиков в Facebook, Twitter, YouTube и Instagram.

Кроме того, оказалось, что подобные фирмы открыто рекламируют свои услуги во всех наиболее популярных среди пользователей соцсетях. Эксперты подчеркнули, что не видят признаков того, что манипулировать мнением общественности на просторах интернета становится сложнее или дороже.

При этом эксперты сообщили платформам о 18,739 аккаунтах, которые используют компании, предоставляющие услуги по продвижению в социальных сетях. Однако спустя три недели они обнаружили, что 95% из этих учётных записей были всё ещё активны.

«Это означает, что злонамеренная деятельность, совершаемая другими субъектами, использующими те же сервисы и те же учётные записи, также осталась незамеченной», — отмечают авторы исследования.

Как отмечает Forbes, в основном деятельности этих аккаунтов связана с коммерческими компаниями. Тем не менее, оказалось, что они также взаимодействуют с 721 страничкой, политической направленности, среди которых 52 официальных профиля правительств и аккаунты двух глав государств.

Лучше всего с борьбой с манипуляциями в соцсетях справляется Twitter, который удалил около половины лайков и ретвитов, на которые пожаловались эксперты в ходе эксперимента. В свою очередь, Facebook уделил наибольшее внимание чистке фейковых аккаунтов.

При этом, как выяснили в центре при НАТО, проще и дешевле всего заниматься подобным продвижением в Instagram. За три недели там не приостановили работу ни одного аккаунта, о которых сообщили исследователи.