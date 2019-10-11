CBS NEWS: непреднамеренная ошибка — Twitter извинился за слив рекламщикам личных данных пользователей
А в эфире наша рубрика Privacy Watch! Twitter во вторник объявила о том, что данные некоторых из её пользователей были, цитирую, «непреднамеренно использованы в рекламных целях». Согласно официальному заявлению компании, предоставленные ей пользователями телефонные номера и адреса электронной почты были использованы третьими сторонами для показа пользователям таргетированной рекламы.
При этом изначально в Twitter пользователям говорили, что личные данные необходимы компании из соображений безопасности. Компания уже принесла пользователям извинения, заявив, что раскрытие их данных было ошибкой и что проблема уже была устранена.
С подробностями — наш сегодняшний гость, старший продюсер CNET Дэн Патерсон. Дэн, разъясните нашим зрителям суть проблемы — зачем вообще Twitter стала просить у пользователей адрес электронной почты или телефонный номер?
ДЭН ПАТЕРСОН, старший продюсер интернет-издания CNET: У нас что ни день, то какая-нибудь утечка данных, но вот эта оказалась особенно злостной. Социальные сети, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, а то и ежеминутно, запрашивают у нас телефонные номера в целях сохранения безопасности. Это, вообще-то, весьма важно, особенно учитывая, сколько утечек мы пережили за последние примерно лет 20 пользования интернетом. И особенно это касается Twitter — как мы могли наблюдать на выборах 2016 года, — поскольку существует фишинг, то есть нелегальный доступ к вашему аккаунту при помощи вашего же адреса электронной почты. Поэтому сайты вроде Twitter обеспечивают двухфакторную аутентификацию, что означает, что пароля два, и если один из них окажется у злоумышленников, вам текстовым сообщением вышлют второй. Так обеспечивается безопасность — повторюсь, второй пароль вам высылают.
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