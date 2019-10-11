CBS NEWS: непреднамеренная ошибка — Twitter извинился за слив рекламщикам личных данных пользователей

Ещё одна громкая история с личными данными интернет-пользователей произошла в США — социальная сеть Twitter, заявила, что непреднамеренно передала личные данные ряда пользователей третьим лицам для таргетирования рекламы, сообщает CBS. Как подчеркнул в интервью каналу продюсер CNET Дэн Патерсон, Twitter имеет право использовать в коммерческих целях лишь те данные, которые пользователи передают ему добровольно, а их номера телефонов и адреса электронной почты должны быть закрыты для всех.

А в эфире наша рубрика Privacy Watch! Twitter во вторник объявила о том, что данные некоторых из её пользователей были, цитирую, «непреднамеренно использованы в рекламных целях». Согласно официальному заявлению компании, предоставленные ей пользователями телефонные номера и адреса электронной почты были использованы третьими сторонами для показа пользователям таргетированной рекламы.

При этом изначально в Twitter пользователям говорили, что личные данные необходимы компании из соображений безопасности. Компания уже принесла пользователям извинения, заявив, что раскрытие их данных было ошибкой и что проблема уже была устранена.

С подробностями — наш сегодняшний гость, старший продюсер CNET Дэн Патерсон. Дэн, разъясните нашим зрителям суть проблемы — зачем вообще Twitter стала просить у пользователей адрес электронной почты или телефонный номер?

ДЭН ПАТЕРСОН, старший продюсер интернет-издания CNET: У нас что ни день, то какая-нибудь утечка данных, но вот эта оказалась особенно злостной. Социальные сети, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, а то и ежеминутно, запрашивают у нас телефонные номера в целях сохранения безопасности. Это, вообще-то, весьма важно, особенно учитывая, сколько утечек мы пережили за последние примерно лет 20 пользования интернетом. И особенно это касается Twitter — как мы могли наблюдать на выборах 2016 года, — поскольку существует фишинг, то есть нелегальный доступ к вашему аккаунту при помощи вашего же адреса электронной почты. Поэтому сайты вроде Twitter обеспечивают двухфакторную аутентификацию, что означает, что пароля два, и если один из них окажется у злоумышленников, вам текстовым сообщением вышлют второй. Так обеспечивается безопасность — повторюсь, второй пароль вам высылают.

В данном случае произошло вот что: маркетологам и рекламщикам, у которых есть большие таблицы с данными, предложили передать эти данные сайтам вроде Facebook, Twitter и другим социальным СМИ, чтобы те могли заниматься таргетированием. Что справедливо — вот только в рекламных целях положено использовать только те данные, которые пользователи передают компаниям намеренно — например, твиты или информацию в профиле. Безопасность же должна быть неприкосновенной и оставаться совершенно в другой «песочнице». Если соединить эти два аспекта, получится серьёзное нарушение безопасности и неприкосновенности личных данных. Ещё раз — речь идёт об информации, которую вы передали для того, чтобы защитить свой аккаунт, и её использовали для того, чтобы показывать вам таргетированную рекламу.

А как они это делали? То есть они стали рассылать людям электронные письма или смс?

ДЭН ПАТЕРСОН: Всякий раз, когда вы входите в свой аккаунт в Twitter, вы видите свою ленту твитов — и в ней есть твиты, вставляемые туда рекламщиками; они ещё обозначены внизу как «реклама». Эти твиты подбираются специально под вас на основании предоставленной вами информации в профиле и твитов, которые вы сами активно публиковали. Рекламщики, по идее, могут использовать для таргетирования только такую информацию, но не ту, которую вы передаёте Twitter для обеспечения безопасности.

Получается, если они видят чей-то телефонный номер, они могут примерно выяснить, где человек живёт, — и использовать эту информацию, чтобы подбирать под него рекламу?

ДЭН ПАТЕРСОН: Да, так они могут таргетировать рекламу точнее и получить значительно более точные представления о том, кто вы есть.

Дата выхода в эфир 09 октября 2019 года.