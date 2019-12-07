Guardian: чтобы выжить, НАТО нужен «укол адреналина» и правильная стратегия в отношении России

Вопреки заявлениям Эммануэля Макрона, мозг НАТО пока в порядке, однако перед альянсом стоят серьёзные проблемы, пишет в своей статье для британской The Guardian американский политолог Майкл Фукс. Чтобы справиться с ними, НАТО нужен «укол адреналина», а обеспечить его могут только сами члены альянса, вернувшись к его корням, убеждён эксперт. По его мнению, НАТО, в том числе, следует вспомнить, что оно создавалось для сдерживания Москвы и найти правильную стратегию в отношении России.

Президент США Дональд Трамп вверг НАТО в состояние «кризиса» — «лидер самой важной страны — члена альянса» регулярно его критикует и «ведёт себя так, будто остальные члены должны платить Америке деньги за «крышевание»», показывая, что он просто не понимает ни значения альянса, ни даже принципов его функционирования, которые не предполагают выплаты одними странами взносов другим, пишет на страницах The Guardian американский политолог и старший научный сотрудник политической НКО «Центр прогресса Америки» Майкл Фукс. Кроме того, подчёркивает Фукс, господин Трамп хвалил лидера «главного соперника» НАТО России и даже просил у Москвы помощи во время своей предвыборной кампании. Наконец, американский лидер без какой-либо координации с НАТО внезапно вывел войска из Сирии, несмотря на всю серьёзность возможных последствий такого шага для безопасности Европы, напоминает аналитик.

Вывод американских сил из Сирии стал «последней каплей» для президента Франции Эммануэля Макрона, который в своём недавнем интервью журналу The Economist объявил о «смерти мозга» альянса, призвав Европу взять ответственность за обеспечение своей безопасности на себя, говорится в статье. Макрон, впрочем, оказался не единственным лидером, которому «надоело» нынешнее положение дел, — к примеру, на последнем саммите лидеров стран альянса в Лондоне премьер-министр Канады Джастин Трюдо в весьма жёсткой манере ответил на критические замечания Трампа по поводу недостаточной активности союзников США внутри альянса, напомнив ему о значительных вкладах Оттавы в трансатлантическую безопасность. Кроме того, вскоре был опубликован ролик, на котором Трюдо и другие участники саммита «потешались» над Трампом; американского лидера это, по всей видимости, задело — он быстро «собрал игрушки и уехал с утренника», иронизирует автор.

Тем не менее перед альянсом стоят проблемы «помасштабнее Трампа» — вне зависимости от того, сколько он ещё пробудет в президентском кресле, НАТО придётся думать над тем, как защититься от угроз, которые бьют по «самой его сути», сетует Фукс. Операция альянса в Афганистане — его первая миссия вдалеке от собственных рубежей — тянется уже много лет без особых результатов; турецкий лидер Реджеп Эрдоган вторгся на территорию, которую защищали три его партнёра по альянсу — США, Великобритания и Франция; при этом Турция — а наряду с ней и Венгрия — «выхолостили свои демократические системы» и стали налаживать отношения с российским президентом Владимиром Путиным, а Анкара вдобавок ещё и принялась закупать российские вооружения, перечисляет эксперт.

Чтобы «сохранить актуальность», всем союзам необходимо развиваться, и НАТО это в прошлом уже удавалось: после окончания холодной войны альянс принял в свои ряды новых членов, а после терактов в США 11 сентября — выступил против терроризма, рассуждает Фукс. Между тем, самая свежая «Стратегическая концепция» — документ, в котором обрисовываются его приоритеты, — датируется 2010 годом, и для того, чтобы приспособиться к современному миру, в котором существуют «опять ставшая агрессивной Россия, ненадёжный американский президент, всё более серьёзные вызовы со стороны Китая и нестабильность внутри ЕС», НАТО пора вновь «эволюционировать», убеждён политолог.

Как полагает аналитик, альянс сможет укрепиться, если «вернётся к корням». «НАТО было создано для сдерживания Советского Союза, защиты молодых демократий Западной Европы и скрепления США и Старого Света, — разъясняет Фукс. — Достаточно лишь заменить Советский Союз Россией — и эти три цели станут актуальнее некуда».

По мысли эксперта, для достижения этих целей альянсу будет необходимо обеспечить четыре условия. Во-первых, он должен будет «сохранить свою демократическую идентичность»: НАТО — это не только военный союз, но и объединение, представляющее демократические ценности, а значит, ему необходимо не только сделать обеспечение этих ценностей одним из условий вступления, но и наказать тех членов, которые допустили у себя их «эрозию», вроде Турции, Венгрии и Польши, или даже вовсе их исключить, полагает автор.

Во-вторых, члены альянса должны рассматривать его как элемент более масштабных трансатлантических отношений, продолжает Фукс. По мнению эксперта, будущее НАТО неразрывно связано с будущим Европейского союза, который «расцвёл» именно под эгидой альянса, но теперь переживает серьёзные трудности, «начиная с брексита и заканчивая демократической эрозией в ряде стран-членов». Это значит, что европейцам следует ответственнее и бережнее относиться к ЕС, а США — налаживать с блоком «особые отношения».

В третьих, альянсу нужна «правильная стратегия» в отношении России, пишет политолог. НАТО должно сдерживать Москву и поддерживать своих соседей вроде Украины, которые хотят быть «ближе к Европе», но сталкиваются из-за этого с «российской угрозой». Это, впрочем, не означает, что альянсу следует возвращаться к методам холодной войны: в Брюсселе также должны искать пути к сотрудничеству с Москвой по таким вопросам, как нераспространение ядерного оружия, а также продвигать диалог для устранения напряжённости, оставляя при этом России возможность сменить курс, считает эксперт.

В четвёртых, союзники по НАТО должны укреплять отношения с другими демократическими государствами мира, призывает Фукс. Такие страны есть по всей планете, и они имеют с альянсом общие ценности и интересы, а кроме того — зачастую сталкиваются с теми же угрозами. Членам НАТО нужно искать за границей не военных союзников, а демократических партнёров и создавать соответствующие площадки, подчёркивает автор.

«Мозг НАТО не умер, но ему всё же нужен укол адреналина, а такой укол могут сделать только члены альянса, если они вновь вернутся к ценностям, которые его и породили», — подытоживает Фукс.