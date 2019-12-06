Daily Telegraph: неуважительное отношение Макрона к НАТО играет на руку противникам альянса

Высказывания Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и о том, что враг альянса — не Россия или Китай, а терроризм, вызвали возмущение за пределами Франции. Как пишет The Daily Telegraph, французский президент прав в том, что европейцы должны делать больше для своей собственной безопасности, однако его высказывания играют на руку противникам Запада.

В начале прошлого месяца президент Франции резко высказался о стратегической «смерти мозга» альянса и заявил, что «общим врагом» НАТО являются не Россия или Китай, а терроризм. Как пишет The Daily Telegraph, вполне возможно, что его слова были хорошо восприняты в его стране, однако они были плохо восприняты за рубежом. Он оттолкнул от себя Польшу и страны Балтии. Даже канцлер Германии Ангела Меркель полностью отвергла его взгляды, сказав немецким депутатам: «В наших основных интересах сохранить НАТО, даже больше, чем во время холодной войны».

«Не обязательно соглашаться или даже верить всему, что говорит Дональд Трамп, чтобы признать, что он был прав, заявив вчера, что недавнее отношение Эммануэля Макрона к НАТО очень неуважительное», — считает автор материала.

По его мнению, ошибка Макрона заключается не в его анализе стратегического направления НАТО, поскольку некоторые из его критических замечаний справедливы, а в его решениях. Французский президент прав в том, что европейцы должны делать больше для своей собственной безопасности. Один из способов сделать это заключается в том, чтобы они увеличили свои расходы на оборону. Второй способ — призвать новую Европейскую комиссию прилагать больше усилий к применению общих мер, определённых ЕС и НАТО в качестве областей сотрудничества.

Однако, продолжает автор материала, Макрон ошибается, утверждая, что Россия не является противником НАТО или что её можно превратить в партнёра, если Европа ослабит свой режим санкций.

«Оставляя без внимания то, что за десять с небольшим лет Россия вторглась в две соседние страны, Макрон должен помнить, что Россия также нанесла удар по западным политическим системам. И вмешивалась в демократические процессы, в том числе в президентские выборы 2017 года во Франции, в результате которых он пришёл к власти», — пишет автор издания.

Однако Макрон ошибается не только в отношении России, но и в отношении Китая. У Пекина глобальные планы, и его сфера влияния и мощь гораздо больше, чем всё, что может продемонстрировать Россия.

Как заключает издание, НАТО предстоит сделать очень многое — от повышения мобильности вооружённых сил до повышения уровня оперативного взаимодействия. Поэтому лучший метод действий заключается в том, чтобы искать решения, а не игнорировать проблемы.

«Хотя союзники по НАТО, судя по всему, не готовы называть Китай потенциальным противником или даже стратегическим конкурентом, растущая угроза, исходящая от Пекина, требует полномасштабного ответа НАТО. И в этом вопросе, как и в других, альянс должен настаивать, несмотря на нежелание Макрона», — подводит итог автор статьи.