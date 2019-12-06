Daily Telegraph: неуважительное отношение Макрона к НАТО играет на руку противникам альянса
В начале прошлого месяца президент Франции резко высказался о стратегической «смерти мозга» альянса и заявил, что «общим врагом» НАТО являются не Россия или Китай, а терроризм. Как пишет The Daily Telegraph, вполне возможно, что его слова были хорошо восприняты в его стране, однако они были плохо восприняты за рубежом. Он оттолкнул от себя Польшу и страны Балтии. Даже канцлер Германии Ангела Меркель полностью отвергла его взгляды, сказав немецким депутатам: «В наших основных интересах сохранить НАТО, даже больше, чем во время холодной войны».
«Не обязательно соглашаться или даже верить всему, что говорит Дональд Трамп, чтобы признать, что он был прав, заявив вчера, что недавнее отношение Эммануэля Макрона к НАТО очень неуважительное», — считает автор материала.
По его мнению, ошибка Макрона заключается не в его анализе стратегического направления НАТО, поскольку некоторые из его критических замечаний справедливы, а в его решениях. Французский президент прав в том, что европейцы должны делать больше для своей собственной безопасности. Один из способов сделать это заключается в том, чтобы они увеличили свои расходы на оборону. Второй способ — призвать новую Европейскую комиссию прилагать больше усилий к применению общих мер, определённых ЕС и НАТО в качестве областей сотрудничества.
Ссылки по теме
-
FP: Белоруссия способна стать мостом между Россией и НАТО
-
Французский экс-разведчик: несмотря на происки США, Россия успешна в Сирии и не планирует нападать на Европу
-
Bild: на фоне Трампа Меркель выглядела статисткой, но все остались довольны
-
Аналитик CNN: лучше бы НАТО не праздновало своё 70-летие — оно уже не знает, зачем существует