Аналитик CNN: лучше бы НАТО не праздновало своё 70-летие — оно уже не знает, зачем существует

С учётом сложившейся обстановки было бы лучше, если бы НАТО вообще не проводило саммит в честь своего 70-летия, считает аналитик CNN и корреспондент The New York Times Дэвид Сэнгер. По его мнению, альянс не понимает, какие именно задачи ему нужно решать в первую очередь — будь то противостояние «реваншистской» России, набирающему силу Китаю или же вывод войск блока из различных регионов. При этом члены НАТО даже не попытались решить самый острый и скользкий вопрос — а именно покупку Турцией российских комплексов С-400.

С нами на связь из Вашингтона выходит аналитик CNN по делам политики и национальной безопасности, а также корреспондент по национальной безопасности The New York Times Дэвид Сэнгер. Дэвид, давайте начнём с видеозаписи разговора со случайно включённым микрофоном, сделанной оператором журналистского пула и моим другом Энди Лоренсом. Вряд ли что-то может взбесить Трампа больше, чем когда «крутые ребята» смеются над ним за его спиной, но будет ли это иметь серьёзные последствия?

ДЭВИД СЭНГЕР, аналитик CNN по делам политики и национальной безопасности: Знаете, Трамп не из тех, кто так просто забывает обиды. Когда он заявил, что считает премьер-министра Трюдо двуличным, — если правильно помню, именно это он заявил журналистам, перед тем как он несколько неожиданно покинул саммит раньше срока. Очевидно, что это его задело. Ему нравится не только управлять ходом разговора и самостоятельно вносить раскол, но и заставлять остальных признавать его авторитет. Именно это происходило на саммитах НАТО несколько лет назад. Однако сейчас остальные лидеры уже узнали его получше и, как мне кажется, нашли на него управу.

Вы обратили внимание, что премьер-министр Трюдо не сказать чтобы раскаялся в своих словах? Мне кажется, что, по его мнению, его поймали на правдивом высказывании в частной беседе.

Однако если закрыть на всё это глаза, НАТО было создано 70 лет назад для того, чтобы, по большому счёту, держать Сталина подальше от Европы. Преемнику Сталина Путину, должно быть, пришёлся по душе не только этот инцидент, но и общей уровень разобщённости НАТО.

ДЭВИД СЭНГЕР: В каком-то смысле было бы лучше, если бы они не праздновали 70-ю годовщину. Во-первых, было бы разумно отметить её в Вашингтоне, так как соглашение подписали именно там. Но если вы решили провести саммит не в Вашингтоне, то вы по крайней мере должны в общих чертах обрисовать задачи альянса. И если забыть об этом инциденте с Трампом, у них этого не получилось.

Заключается ли задача в сдерживании и отпоре реваншистской России, которая снова пытается показать свою мощь? Состоит ли она в поиске подхода к набирающему силу Китаю? Заключается ли она в наращивании наступательного киберпотенциала, чтобы иметь возможность дать отпор атакам в этой сфере, — ведь каждый член НАТО подвергается им каждый божий день, причём большинство из них исходит из России? Состоит ли главная задача в выводе войск из различных регионов, как предлагает президент Трамп? Не уверен, признаёт ли это Трамп, но НАТО уже ушло с Балкан и из Афганистана. Однако он, судя по всему, настроен на выполнение любых задач НАТО, кроме сдерживания России.

А что насчёт Эрдогана? Им же удалось добиться небольших успехов по его возвращении в лоно НАТО?

ДЭВИД СЭНГЕР: Да, он слегка отступил в плане своих возражений по поводу деятельности НАТО в Восточной Европе и так далее. Однако в том, что касается основополагающего вопроса — а именно развёртывания Эрдоганом российских противовоздушных систем С-400, которые предназначены для уничтожения воздушной техники, которую он покупает на Западе (а мы, таким образом, возможно, помогаем русским понять технические особенности этих самолётов), — то эту проблему никак не решили. И если она и была каким-то образом решена на уровне частной встречи президента Эрдогана и Трампа, то мы определённо об этом ничего не слышали.

Иными словами, очевидно, что в НАТО есть одна страна, которая по-настоящему отклоняется от общего курса и которая с презрением относится к правилам, и эта страна закупает технику у серьёзного противника. И у НАТО нет механизма для решения подобных проблем. Они не могут исключить члена альянса. И даже если бы такой механизм и был, они бы на это не пошли. Это тот самый больной и скользкий вопрос, которого никто не хочет касаться.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2019 года.