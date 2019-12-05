Bild: на фоне Трампа Меркель выглядела статисткой, но все остались довольны

На совместной пресс-конференции после переговоров Ангелы Меркель и Дональда Трампа на полях саммита в Лондоне канцлер Германии выглядела, как статистка, пишет немецкий таблоид Bild. По замечанию издания, американский президента предъявил невыполнимые для страны требования по расходам на оборону и снова пожурил за отставание в этой сфере — однако беседа была намного более дружелюбной, чем с главой Франции Эммануэлем Макроном.

На второй день саммита НАТО в Лондоне канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом США Дональдом Трампом для проведения двусторонних переговоров, сообщает немецкий таблоид Bild. По данным издания, встреча проходила в роскошном отеле The Grove.

Трамп предъявил солидное требование: ещё в начале саммита он ясно дал понять, что твёрдо придерживается своего требования — Германия, как и все остальные страны альянса, должна тратить на оборону 4% ВВП.

Как отмечает издание, это примерно на €80 млрд в год больше, чем цель в 2% ВВП, которой Германия стремится достигнуть к 2031 году. Для страны, которая на данный момент вкладывает в НАТО 1,38% своего ВВП за год, это просто невыполнимо, подчёркивает немецкий таблоид. Требование Трампа о 4% ВВП на оборону означало бы увеличение военного бюджета Германии примерно в три раза. До повышения оборонных инвестиций до 2% ВВП страны НАТО договорились в Праге ещё в 2002 году, напоминает Bild.

На совместной пресс-конференции с Меркель американский президент недвусмысленно дал понять, чего он ожидает от Германии — больше денег, пишет немецкий таблоид. Заговорив о расходах отдельных стран НАТО — и, в особенности, Германии — на оборону, Трамп заявил, что немцы находятся «немного ниже границы». Вслед за этим он прибавил, что «Германия тут пока отстаёт».

По версии издания, канцлер на совместной пресс-конференции производила впечатление статистки. Ей задавали мало вопросов, сама она не вмешивалась в ответы Трампа.

В итоге оба охарактеризовали саммит в Лондоне как большой успех. «Это была очень успешная встреча», — сказала Ангела Меркель после разговора с американским президентом. Трамп тоже говорил о «большом успехе» и «хорошем духе на встрече».

Конечно, президент США пожурил Германию, однако это, в любом случае, было сделано в намного более дружелюбной форме, чем в случае с французским президентом Макроном за день до этого, заключает Bild.