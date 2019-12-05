Das Erste: «большой успех» НАТО — ни о чём не договорились, зато признали угрозой Россию и терроризм

Несмотря на существенные противоречия и разногласия по разным вопросам, лидерам стран НАТО удалось достичь «большого успеха» и принять совместную итоговую резолюцию на саммите в Лондоне. Впрочем, никаких конкретных договорённостей заключено не было, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste. Основными угрозами были признаны «агрессивные действия России» и терроризм. Также обсуждалось растущее влияние Китая.

Несмотря на концептуальные разногласия и личные ссоры, страны НАТО смогли принять итоговую резолюцию, сообщает Das Erste. Меркель заявила, что встреча была «очень успешной», однако конкретные договорённости отсутствуют, отмечает немецкий телеканал.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали, что довольны саммитом НАТО в Лондоне. «Это была очень успешная встреча», — подчеркнула Меркель. Трамп тоже заявил об «очень хорошем духе на этой встрече». Незадолго до этого государства НАТО, несмотря на все спорные темы, сумели принять итоговую резолюцию, в которой подчеркнули свои взаимные обязательства помощи и значимость «трансатлантических связей между Европой и Северной Америкой».

Партнёры по альянсу впервые заговорили о вызове со стороны набирающего силу Китая, но пока не определили его в качестве угрозы. В тексте резолюции говорится о том, что альянс «сталкивается с различными угрозами и вызовами». При этом открыто называются «агрессивные действия России» и «терроризм во всех его формах». Впрочем, с Россией предполагается продолжать диалог, отмечается в материале.

Турция на встрече проявила примирительный настрой, продолжает Das Erste. По заявлению Анкары, там всё-таки поддержат план по укреплению балтийских стран. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ставил этот пункт под сомнение, потому что хотел получить больше поддержки в борьбе с курдами. Кроме того, Турция поддерживает с Россией более тесные связи, чем другие члены альянса. По замечанию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ракетные комплексы С-400, которые Турция покупает у России, не могут быть интегрированы в систему обороны альянса.

Обсуждался также давний спор по поводу расходов на оборону — в особенности, Германии. По этому поводу Трамп высказался почти примирительно, отметив, что немцы находятся «немного ниже границы». В прошлые месяцы Трамп постоянно резко критиковал Берлин за недостаточный, по его мнению, финансовый вклад в альянс, напоминает немецкий телеканал.

Американский президент требует, чтобы все страны НАТО, как и предусмотрено по договору, к 2024 году тратили на оборону не менее 2% ВВП. В 2019 году этот показатель для Германии составил 1,38%, а к 2024 году правительство в Берлине планирует увеличить его до 1,5% ВВП.

Саммит, приуроченный к 70-летию НАТО, начался во вторник со ссоры между Францией и США, рассказывает Das Erste. Французский президент Эммануэль Макрон ранее поставил альянсу диагноз «смерти мозга» из-за недостаточной согласованности действий между США и Турцией с одной стороны и европейцами с другой. Как напоминает телеканал, подоплёкой этого заявления был несогласованный вывод американских войск с севера Сирии с последовавшим вторжением туда турецкой армии, подвергшимся резкой критике со стороны партнёров по НАТО.

На саммите в Лондоне Макрон снова отстаивал свои высказывания. Для него было важно указать на «неясности», которые «могут принести вред». Необходимо «вести настоящие стратегические дебаты», считает французский президент. Он также заметил, что рад тому, что теперь они начались.

Между тем, гнев американского лидера навлёк на себя канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Трамп назвал его «двуличным», отреагировав тем самым на одну из запечатлённых камерами сцен: Трюдо вместе с лидерами Франции, Великобритании и Нидерландов потешался над слишком долгими выступлениями Трампа перед прессой. Глава Белого дома заявил, что Трюдо просто был недоволен, потому что он заговорил с ним о недостаточных расходах на оборону. В то же время президент отметил, что ещё одна заявленная на конец саммита пресс-конференция может не состояться: «Я думаю, мы уже провели много пресс-конференций». Так и произошло: во второй половине дня Трамп отказался от проведения итоговой пресс-конференции.

Британский премьер Борис Джонсон опроверг обвинение в том, что якобы потешался над Трампом, и проигнорировал другие вопросы по этой теме. Он также охарактеризовал прошедший саммит в положительном ключе. В отношении Китая он предложил стратегическое партнёрство с азиатской страной, отметив при этом, что нужно чётко понимать, какие новые вызовы несёт Пекин для Запада.