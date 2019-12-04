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Обозреватель Figaro: презрение к России — главная стратегическая ошибка Европы, и Макрон это понимает

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На первых порах НАТО успешно выполняло свою миссию по сдерживанию «советской угрозы», однако теперь, несмотря на тревогу соседей России в Восточной Европе, президент Путин не собирается разваливать Евросоюз, делится своими рассуждениями обозреватель Le Figaro Рено Жерар. По мнению журналиста, Эммануэль Макрон понял, какой серьёзной ошибкой станет отдаление России и Европы, поэтому пытается возобновить русско-французский диалог, отстаивая независимость своей страны в принятии политических решений.
Обозреватель Figaro: презрение к России — главная стратегическая ошибка Европы, и Макрон это понимает
Reuters

На саммите НАТО, который проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря, много говорят о России и достаточно мало о Косово и Афганистане — двух миссиях, выходящих за первоначальные рамки военного блока, где он проявил себя не с лучшей стороны, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жерар.

Созданный в 1949 году, Североатлантический альянс успешно выполнил свою первую миссию: защитить страны Западной Европы от поползновений хищного Советского Союза. Начиная с грузинского кризиса 2008 года и ещё активнее после украинского кризиса 2014-го страны — члены НАТО, граничащие с Россией (Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Польша) не скрывают своего беспокойства о реальных или предполагаемых планах Москвы в их отношении.
 
По мнению этих стран, Кремль всеми способами старается ограничить их суверенитет: в ход идёт политическое запугивание, экономическое давление, кибератаки, нарушение воздушных или морских границ (подлодки в Балтийском море или норвежских фьёрдах). Они считают, что Владимир Путин приводит в действие секретный план по их «финляндизации», как говорили во время холодной войны после советско-финского договора 1948 года. Выдвигается даже гипотеза о военном вторжении России для полного или частичного захвата граничащих с ней стран. В результате по просьбе этих стран на их территории расположились военные части трёх крупнейших военных держав НАТО (Америки, Франции и Англии).
 
И всё же, считает автор статьи, их тревожные предупреждения явно преувеличены, потому что Владимир Путин скорее является центристом, чем экстремистом в своей собственной стране. Воспользовавшись тем, что 2 мая 2014 года при поджоге административного здания в Одессе погибли прорусские активисты, он мог бы захватить этот портовый город, который прославился в годы русской революции. Никто из украинцев не смог бы ему помешать, а на Западе ни у кого не нашлось бы желания это сделать. Однако российский президент не стал хвататься за эту возможность.
 
Действительно, однажды Путин сказал: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца». Однако, замечает обозреватель Le Figaro, мы всегда забываем процитировать продолжение этой фразы: «А у того, кто хочет его восстановить в прежнем виде, нет головы». Тем не менее общее советское прошлое Польши и стран Балтии даёт им полное право опасаться своего соседа. Поэтому НАТО выполняет свою функцию, когда проводит в этих странах для их успокоения военные учения союзников.
 
Однако если взглянуть на это со стороны, если попытаться представить будущее, текущее противостояние Европа — Россия предстанет в виде некоего анахронизма. Ведь достаточно провести несколько дней в этой великолепной столице, какой стала Москва, побеседовать с парой студентов или молодых предпринимателей, чтобы почувствовать, что россияне в культурном плане считают себя европейцами.
 
Презрительное отношение к России, которое толкает её в объятия Китая, представляет собой главную стратегическую ошибку со стороны европейцев. Санкции, которые ввёл ЕС против России, приносят вред обеим сторонам, а выгоду — лишь США и Китаю. Неправильно полагать, что Путин одержим идеей развалить Евросоюз, когда Центробанк РФ сейчас предпочитает накапливать свои валютные резервы в евро, а не в долларах.
 
Эммануэль Макрон это понял. Не обращая внимания на ворчание французских неоконсерваторов, поддерживающих внешнюю политику США, президент Французской Республики решил наладить стратегический и независимый диалог с Россией. Тем не менее, подчёркивает автор статьи, это, разумеется, не означает, что Франции нужно сложить оружие перед новым партнёром. «Русские уважают силу», — заявляет Рено Жерар, напоминая, что неслучайно исторический приезд де Голля в Россию в 1966 году с предложением «разрядки, союза и сотрудничества» совпал с появлением у Франции работоспособного ядерного оружия.
 
Как отмечается в статье, с 9 декабря по 9 мая следующего года открывается исключительное «окно возможностей» в российско-французских отношениях: 9 декабря в Париже состоится саммит в нормандском формате между лидерами Франции, Германии, России и Украины, цель которого — достичь окончательного разрешения конфликта в Донбассе. Киев и Москва уже обменялись жестами доброй воли. Единственно разумным решением, по мнению Жерара, станет общая амнистия и культурная автономия русскоговорящим повстанцам Донбасса со стороны Зеленского и доступ в Азовское море в обмен на украинские корабли со стороны Путина.
 
Как только этот вопрос будет закрыт, Макрон и Путин смогут успешно продвигаться в возобновлении русско-французского сотрудничества и отпраздновать возвращение дружбы между двумя странами 9 мая в Москве на праздновании 75-летней годовщины Победы над нацизмом. И это, по словам обозревателя Le Figaro, не сон наяву, а просто реальная политика. 

 

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Le Figaro Франция Европа
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