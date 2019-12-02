Французский эксперт: Америка больше не защитник — Макрон делает ставку на Россию

«Не будучи врагом, Россия остаётся для стран НАТО угрозой, но эта угроза принимает различные формы», — отмечает на страницах La Croix эксперт исследовательского центра «Институт Жака Делора» Мартен Мишело. По словам политолога, хотя страны Балтии, Болгария и Румыния обеспокоены территориальным вопросом, а альянс в конечном счёте готовится к ответу на вторжение, настоящую опасность представляет угроза «низкой мощности» — в первую очередь, это дезинформация и кибератаки, «цель которых настроить людей друг против друга и подорвать доверие европейцев к НАТО и собственным государственным институтам».

Сегодня НАТО занято современными вызовами, однако президент Франции Эммануэль Макрон размышляет о будущем альянса в случае, если «Россия откажется от агрессивного поведения» по отношению к Европе. «Отправной точкой» рассуждений Макрона, на взгляд эксперта, является тезис о том, что рассчитывать на США в деле обеспечения гарантий безопасности в Европе, больше нельзя.

Как поясняет автор, даже в случае, если Дональд Трамп проиграет следующие президентские выборы в США, начатый ещё при Обаме разворот Америки в сторону Азии выглядит необратимым, а значит необходимо минимизировать риски возникновения конфликта на европейском континенте.

Таким образом, по мысли Макрона, гарантировать безопасность и мир в Европе невозможно, если не сделать Россию партнёром. Кроме того, сотрудничество с Москвой необходимо для обеспечении стабильности в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, где присутствие России ощутимо. Для Франции в этом вопросе приоритетом является недопущение повторения кризиса беженцев 2015 года.

Как отмечает автор, вопрос о сотрудничестве с Россией регулярно становится предметом обсуждения в Европе, и Франция может рассчитывать здесь на множество союзников — в первую очередь, речь идёт о южноевропейских странах, для которых «российская угроза» выглядит отдалённой, таких как Греция и Италия.

Удивительным образом, Эммануэль Макрон даже упомянул премьер-министра Виктора Орбана в качестве посредника в деле установления доверительного диалога с Путиным. Норвегия, хоть и не является в полной мере союзником Франции в этом вопросе, может стать партнёром, который окажет помощь в «открытии нескольких дверей», замечает политолог.

При этом, по словам эксперта, почти все сходятся во мнении, что гарантии безопасности со стороны США уже не те. Германия, также относительно открытая к идее диалога с Россией, разделяет эту точку зрения, уверен автор.