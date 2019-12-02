Daily Telegraph Оригинал

Корбин: НАТО должно бороться не с Россией, а с климатическим кризисом и глобальным неравенством

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Основной угрозой, с которой должно бороться НАТО, является не Россия, а климатический кризис и имущественное неравенство, приводит The Daily Telegraph высказывание лидера британской лейбористской партии Джереми Корбина. Политик поддержал идею Эммануэля Макрона о «смене вектора» в политике альянса, включающую в себя более тесные связи с Москвой.
Корбин: НАТО должно бороться не с Россией, а с климатическим кризисом и глобальным неравенством
Reuters

НАТО должно пойти на снижение напряжённости в конфликте с Россией, чтобы сосредоточиться на проблеме климатических изменений и имущественного неравенства, пишет Daily Telegraph, ссылаясь на недавние высказывания лидера британских лейбористов Джереми Корбина.

Издание также сообщает, что Корбин поддержал Эммануэля Макрона, предложившего альянсу «сменить вектор» и призвавшего к более тесному сотрудничеству с Москвой.
 
«В рамках НАТО мы будем работать в том направлении, чтобы альянс снижал трения в Европе и за её пределами. Это должно быть основной темой саммита НАТО в Лондоне, который пройдёт на этой неделе. Президент Макрон поступает верно, настаивая на смене вектора политики альянса, что включает в себя деэскалацию конфликта с Россией и более широкий подход к наиболее серьёзным угрозам нашей общей безопасности», — приводит The Daily Telegraph слова Корбина.
 
Британский политик отметил, что вместо России НАТО должно сосредоточиться на реальных угрозах, таких как климатический кризис, социальное неравенство и миграционный кризис. Кроме того, Корбин заявил, что в случае прихода к власти лейбористское правительство приложит усилия для ядерного разоружения альянса.
 
Издание отмечает, что Корбин является давним критиком НАТО, что также объединяет его с Макроном, недавно высказавшимся про «смерть мозга» альянса. Кроме того, лидер лейбористов назвал британского премьера Бориса Джонсона «главным подхалимом» Дональда Трампа и отметил, что хотел бы дистанцироваться от США, чтобы не поддерживать израильское правительство и не участвовать в конфликте с Китаем. По словам Корбина, «Великобритания должна проводить свою собственную внешнюю политику».
 
В среду в Лондоне состоится саммит стран НАТО, на котором Дональд Трамп и Борис Джонсон впервые встретятся, с тех пор как американский президент призвал Джонсона заключить пакт с Партией брексита, пишет The Daily Telegrpah. Джереми Корбин уже предупредил Трампа о том, чтобы тот не вмешивался во внутренние дела Великобритании во время предвыборной кампании. 
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