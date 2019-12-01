Министр обороны Британии: «полезный идиот» Москвы Корбин не годится на роль премьера

Джереми Корбин на протяжении многих лет «вставал на сторону России» и пытался «закрыть НАТО», утверждает в своей статье для Daily Mail министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он призывает сограждан не поддерживать главу Лейбористкой партии, который, по словам политика, не является патриотом и не способен защищать свою страну.

Лидер лейбористов Джереми Корбин — «полезный идиот» Кремля, который на протяжении многих лет «подрывает» работу НАТО, поэтому он не может быть допущен до премьерского кресла. С таким утверждением на страницах Daily Mail выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Скоро в Лондоне пройдёт юбилейный саммит НАТО. В этом году благодаря решению консервативного правительства «влить в оборону» £2,2 млрд Соединённое Королевство стало крупнейшим европейским вкладчиком альянса, и власти страны хотят сделать всё возможное, чтобы блок просуществовал ещё 70 лет, подчёркивает политик.

По его словам, во время работы в правительстве он осознал, кто настоящие друзья Британии. Это страны, которые делятся жизненно важными разведданными, имеют общие ценности и понимают, что вместе они сильнее.

Схожее чувство общей цели и решимости «дать отпор тирании Советского Союза» привело к созданию НАТО 70 лет назад. Благодаря этой солидарности появилась пятая статья устава организации: участники альянса клянутся защищать друг друга и тех, кто не может защищать себя сам, отмечает министр.

«НАТО обеспечивало нашу общую безопасность в течение десятилетий. Но не стоит заблуждаться, хотя методы нашего противника изменились, угроза остаётся вполне реальной. Возможно, железный занавес рухнул 30 лет назад, но внутренне желание России ослабить нас и нашу основанную на правилах международную систему никуда не исчезло», — рассуждает Уоллес.

В 2019 году Россия использовала различные средства «от субмарин до киберпреступлений», чтобы «бросить вызов» Британии. В этой новой «гибридной» войне полем битвы становится космос и интернет. «Наши враги скрывают свои действия в «серой зоне» отрицания», — считает министр.

«И какую позицию в отношении НАТО занимает мистер Корбин? Он заявлял, что хочет его «закрыть». Он говорил, что альянс 29 стран должен «заткнуться, сдаться, отправиться домой и исчезнуть». Он заявлял, что НАТО — «угроза миру во всё мире». Он отказывался отвечать на вопрос, встанет ли он на защиту союзника по НАТО, если тот подвергнется российской атаке», — обращает внимание Уоллес.

«Россия всегда стремилась разделить наш альянс, поэтому неудивительно, что для Кремля нет ничего лучше, чем добротный скандал в НАТО. Но кто в Британии может нас разделить? У кого есть давнее желание закрыть НАТО? Ответ: тот же полезный идиот, который приглашал ИРА на чай. Подсказка: мистер Корбин», — утверждает автор статьи.

На его взгляд, Корбин с давних пор «поддерживает Россию и противостоит НАТО». Он отличается от прошлых ультралевых лидеров британской политики, и это должны понимать «рядовые порядочные трудолюбивые патриотичные сторонники лейбористов».

«Он (Корбин — ИноТВ) не тот человек, который способен принимать необходимые нам решения для защиты страны. Он не патриот», — заключает Бен Уоллес.