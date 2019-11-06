Daily Telegraph: Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным

В преддверии досрочных выборов 12 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера лейбористов Джереми Корбина с Иосифом Сталиным, пишет The Daily Telegraph. На проведение подобной параллели премьера натолкнула «ненависть» его оппонента к стремлению получать прибыли.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиции Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным за «ненависть» по отношению к тем, кто стремится к получению прибыли, сообщает The Daily Telegraph.

По словам Джонсона, лейбористы демонизируют предпринимателей «с наслаждением и мстительностью», свойственным советской власти в 1930-х годах; он считает, что в случае переизбрания консерваторы будут «поощрять предпринимателей, а не глумиться над ними».

«Трагедия современной Лейбористской партии при Джереми Корбине заключается в том, что они внутренне так ненавидят стремление к получению прибыли — и будут так безудержно повышать налоги, — что разрушат саму основу процветания страны, — заявил Джонсон. — Они делают вид, что их ненависть направлена лишь на каких-то определённых миллиардеров, и они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, как Сталин преследовал кулаков».

Премьер предупредил, что лейбористы не остановятся, возложив налоговое бремя на богатых, и «в конечном итоге повысят налоги на всё: на пенсии, предприятия, наследство, дома, сады», тогда как его партия обещает высокие зарплаты и низкие налоги.

Досрочные выборы Джонсон называет единственным шансом на выход Великобритании из ЕС, который откроет страну для «сотен миллиардов» инвестиций. При этом, по его словам, Лейбористская партия будет сдерживать развитие Великобритании постоянными отсрочками брексита.

«Я не хочу выборов. Ни один премьер-министр не хочет досрочных выборов, особенно в декабре. Но при подобном раскладе у нас просто нет выбора, потому что, только выйдя из ЕС в следующие несколько недель, мы сможем сосредоточиться на приоритетах британцев», — приводит The Daily Telegraph слова Джонсона.