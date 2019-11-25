Экс-глава МИ-6: приход Корбина к власти поставит под угрозу безопасность Британии

В случае победы на предстоящих выборах Джереми Корбин может представлять «реальную опасность» для Соединённого Королевства. Такое мнение в статье для Daily Mail высказывает бывший руководитель британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав. По его словам, глава лейбористов в прошлом поддерживал ГДР и других «противников» Лондона, поэтому его нельзя допускать до премьерского кресла и государственных тайн.

«Во время празднования 30-ой годовщины падения Берлинской стены мы вспоминали, какой эмоциональный подъём вызвало это событие. Восточная Германия свободно двинулась на Запад. Репрессивная диктатура, длившаяся 45 лет, подошла к своему драматическому концу», — пишет в своей колонке для Daily Mail бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав.

По его словам, позже в архивах «тайной полиции» были найдены досье на граждан ГДР. Эти многочисленные документы, протяжённость которых составляла семь миль, служили доказательством «систематического массового нарушения прав человека».

«Я жил и работал за железным занавесом. Те из нас, кто лично перенёс холодную войну, обязаны предупредить молодое поколение об опасности, которую для наших свобод представляют такие коммунистические режимы, как режим Восточной Германии, и напомнить о них нашему собственному поколению», — считает экс-руководитель британских спецслужб.

По мнению Дирлава, сегодня Британия, «родина парламентской демократии», стоит на распутье. Существует вероятность, что лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин, «который когда-то отдавал предпочтение восточногерманской политической и экономической модели правления», станет новым премьер-министром.

«Что это — ночной кошмар, фантастическая выдумка? К сожалению, нет. Просто взгляните на послужной список двух ключевых советников Джереми Корбина», — советует автор статьи.

Эндрю Мюррей в течение многих лет был видным членом Коммунистической партии Великобритании. Долгое время советский коммунизм оставался для него идеальной политической моделью и источником идеологического вдохновения, утверждает Дирлав.

По его сведениям, второй заметный советник главы лейбористов Шеймас Милн «старательно поддерживает компанию» с экстремистскими политическими движениями. В том числе с теми, которые выступают за использование террора для достижения своих целей.

Корбин, Мюррей и Милн«очерняли свою страну и поддерживали интересы её врагов и противников». Несколько лейбористов выступали против них, но таких «смельчаков» оказалось не так много, с сожалением отмечает Дирлав.

«Я провёл 38 лет в МИ-6, большую часть времени на передовой, работая над тем, чтобы отражать угрозу со стороны советской империи и террористов. Лейбористские и консервативные правительства были полны решимости защищать нашу национальную безопасность», — вспоминает автор статьи.

«Они никогда не шли на компромисс при продвижении национальных интересов. Они никогда не сомневались в важности этой борьбы. Это был не какой-то партийный политический вопрос. Правительства сменялись, но преданность идеям не ставилась под сомнение», —продолжает он.

«Сегодня всё обстоит иначе. Корбин и его ближайшие соратники скомпрометированы своим прошлым. Сведения о политической компании, с которой они водились, были авторитетно задокументированы», — подчёркивает Дирлав.

По его мнению, ни сам лидер лейбористов, ни его советники с учётом их прошлого не смогли бы устроиться на работу в разведывательные агентства. И, разумеется, их никогда бы допустили к государственным тайнам.

Поэтому избирателям не стоить рисковать и отдавать свой голос лидеру лейбористов,

особенно когда на кону находятся «жизненно важные интересы страны». Ведь если он возглавит британское правительство, то ему не нужно будет проходить процедуру проверки для доступа к секретной информации, убеждён Дирлав.

«Корбин на посту премьер-министра вместе с его нынешними советниками могут представлять реальную опасность для нашей страны», — делает вывод автор статьи. Он предлагает сторонникам лейбористов воздержаться от голосования, чтобы выразить своё сожаление по поводу того, что в партии не осталось ни одного «незапачканного» политика, который мог бы её возглавить.

«Даже не думайте о том, чтобы рискнуть и вручить этому политику (Корбину. — ИноТВ) ключи от премьерской резиденции. Этот любезный, вежливый с виду старик, наобещавший избирателям с три короба, может оказаться совсем не таким, каким ему бы хотелось себя выставить», — полагает экс-глава МИ-6.

«Его радикальное прошлое рассказывает правду о том, какого вида политиком он был. Он был политической роднёй банды коммунистических приспешников, создавших ГДР. И в послевоенной Европе едва ли были режимы более мерзкие, чем восточногерманский», — заключает Ричард Дирлав.