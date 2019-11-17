Корбин: Джонсон тайно сдаёт США британскую систему здравоохранения

Правительство Бориса Джонсона ведёт тайные переговоры с представителями Вашингтона, пишет в статье для The Guardian глава Лейбористской партии Джереми Корбин. По мнению политика, после брексита британские власти собираются заключить с США новую торговую сделку и отдать систему здравоохранения на откуп американским фармакологическим корпорациям.
Официальный Лондон участвует в «заговоре» против системы здравоохранения собственной страны. Премьер-министр Борис Джонсон ведёт тайные переговоры с США о торговом соглашении после брексита, реализация которого приведёт к росту цен на лекарства и «безудержной приватизации» медицинских услуг, предупреждает в своей статье для The Guardian лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин.
По его словам, американские фармакологические корпорации хотят взвинтить цены на препараты, в результате чего из бюджета Соединённого Королевства еженедельно будет выкачиваться £500 млн. Они также требуют доступ к британской государственной системе здравоохранения, чтобы извлечь из неё личную выгоду.
«Наши государственные службы не являются разменными монетами в тайных сделках. Я обещаю, что лейбористское правительство исключит Национальную службу здравоохранения, лекарства и общественные услуги из любых торговых соглашений, и придаст этому исключению обязательную юридическую силу», — подчёркивает политик.
На его взгляд, мегакорпорации видят в «токсичном альянсе» Джонсона с Дональдом Трампом шанс заработать миллиарды на больных людях в Великобритании и других странах. При этом ясно, что предлагаемый премьером план по брекситу невозможно выполнить без торговой сделки с американским бизнесом.
Корбин настаивает, что не пытается запугать избирателей, а всего лишь излагает факты. А они выглядят так: представители Соединённого Королевства и США встречались «втайне» и обсуждали стоимость медицинских услуг уже шесть раз. Более того, британские чиновники напрямую общались с американскими фармакологическими компаниями.
Общественные организации вынудили британские власти опубликовать доклады о встречах. Но правительство подвергло документы жёсткой цензуре, закрасив чёрной краской почти все слова, утверждает глава лейбористов.
«Джонсон должен чистосердечно признаться и немедленно опубликовать полностью все документы, касающиеся этих встреч. И он обязан наконец-то обнародовать официальные задачи Соединённого Королевства на переговорах, как это сделали США. Общество заслуживает узнать, что распродаётся в сделке с Трампом», — считает Корбин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Киеву предстоит согласовывать с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса.
Двукратный олимпийский чемпион, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Чепиков рассказал, когда Союз биатлонистов России (СБР) утвердит состав национальной команды на этап Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск предоставит Москве окончательную информацию о сумме экономических потерь страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба» в течение ноября-декабря.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти совершили грубейшую ошибку, не пригласив российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
В течение последних пяти лет Россия экспортирует в страны Ближнего Востока оружие на сумму свыше $2 млрд в год, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Выпуск гражданских среднемагистральных самолётов МС-21 планируется увеличить до 120 лайнеров в год за счёт привлечения к их производству международных компаний, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
Контракт о поставке Саудовской Аравии зенитных ракетных комплексов С-400 подписан в 2017 году, в настоящее время идут переговоры по условиям его вступления в силу, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником двукратной чемпионки Европы и мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, выразил мнение, что россиянка в будущем с лёгкостью сможет выполнять прыжок в четыре оборота.
Главы Минобороны Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду по итогам переговоров в Бангкоке не смогли договориться о продлении договора о всеобъемлющей защите военной информации, срок которого истекает 23 ноября.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 21 ноября, в Москву придёт с опозданием на 11 суток климатическая зима, среднесуточная температура понизится до отрицательных значений.
Аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой внёс инициативу о введении в высших учебных заведениях страны спецкурса по противодействию угрозам искусственного интеллекта в рамках дисциплины по защите прав человека.
В посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение. Четверо находившихся внутри людей, в том числе годовалый ребёнок, госпитализированы.
Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с телеканалом 360 заявил, что смерть политика, директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в 41 год из-за проблем с сердцем является «чудовищно безвременной».