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Корбин: Джонсон тайно сдаёт США британскую систему здравоохранения

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Правительство Бориса Джонсона ведёт тайные переговоры с представителями Вашингтона, пишет в статье для The Guardian глава Лейбористской партии Джереми Корбин. По мнению политика, после брексита британские власти собираются заключить с США новую торговую сделку и отдать систему здравоохранения на откуп американским фармакологическим корпорациям.
Корбин: Джонсон тайно сдаёт США британскую систему здравоохранения
Reuters

Официальный Лондон участвует в «заговоре» против системы здравоохранения собственной страны. Премьер-министр Борис Джонсон ведёт тайные переговоры с США о торговом соглашении после брексита, реализация которого приведёт к росту цен на лекарства и «безудержной приватизации» медицинских услуг, предупреждает в своей статье для The Guardian лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин. 

По его словам, американские фармакологические корпорации хотят взвинтить цены на препараты, в результате чего из бюджета Соединённого Королевства еженедельно будет выкачиваться £500 млн. Они также требуют доступ к британской государственной системе здравоохранения, чтобы извлечь из неё личную выгоду. 
 
«Наши государственные службы не являются разменными монетами в тайных сделках. Я обещаю, что лейбористское правительство исключит Национальную службу здравоохранения, лекарства и общественные услуги из любых торговых соглашений, и придаст этому исключению обязательную юридическую силу», — подчёркивает политик.
 
На его взгляд, мегакорпорации видят в «токсичном альянсе» Джонсона с Дональдом Трампом шанс заработать миллиарды на больных людях в Великобритании и других странах. При этом ясно, что предлагаемый премьером план по брекситу невозможно выполнить без торговой сделки с американским бизнесом.
 
Корбин настаивает, что не пытается запугать избирателей, а всего лишь излагает факты. А они  выглядят так: представители Соединённого Королевства и США встречались «втайне» и обсуждали стоимость медицинских услуг уже шесть раз. Более того, британские чиновники напрямую общались с американскими фармакологическими компаниями.  
 
Общественные организации вынудили британские власти опубликовать доклады о встречах. Но правительство подвергло документы жёсткой цензуре, закрасив чёрной краской почти все слова, утверждает глава лейбористов.
 
«Джонсон должен чистосердечно признаться и немедленно опубликовать полностью все документы, касающиеся этих встреч. И он обязан наконец-то обнародовать официальные задачи Соединённого Королевства на переговорах, как это сделали США. Общество заслуживает узнать, что распродаётся в сделке с Трампом», — считает Корбин.
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Guardian Великобритания Европа
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