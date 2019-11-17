Корбин: Джонсон тайно сдаёт США британскую систему здравоохранения

Правительство Бориса Джонсона ведёт тайные переговоры с представителями Вашингтона, пишет в статье для The Guardian глава Лейбористской партии Джереми Корбин. По мнению политика, после брексита британские власти собираются заключить с США новую торговую сделку и отдать систему здравоохранения на откуп американским фармакологическим корпорациям.

Официальный Лондон участвует в «заговоре» против системы здравоохранения собственной страны. Премьер-министр Борис Джонсон ведёт тайные переговоры с США о торговом соглашении после брексита, реализация которого приведёт к росту цен на лекарства и «безудержной приватизации» медицинских услуг, предупреждает в своей статье для The Guardian лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин.

По его словам, американские фармакологические корпорации хотят взвинтить цены на препараты, в результате чего из бюджета Соединённого Королевства еженедельно будет выкачиваться £500 млн. Они также требуют доступ к британской государственной системе здравоохранения, чтобы извлечь из неё личную выгоду.

«Наши государственные службы не являются разменными монетами в тайных сделках. Я обещаю, что лейбористское правительство исключит Национальную службу здравоохранения, лекарства и общественные услуги из любых торговых соглашений, и придаст этому исключению обязательную юридическую силу», — подчёркивает политик.

На его взгляд, мегакорпорации видят в «токсичном альянсе» Джонсона с Дональдом Трампом шанс заработать миллиарды на больных людях в Великобритании и других странах. При этом ясно, что предлагаемый премьером план по брекситу невозможно выполнить без торговой сделки с американским бизнесом.

Корбин настаивает, что не пытается запугать избирателей, а всего лишь излагает факты. А они выглядят так: представители Соединённого Королевства и США встречались «втайне» и обсуждали стоимость медицинских услуг уже шесть раз. Более того, британские чиновники напрямую общались с американскими фармакологическими компаниями.

Общественные организации вынудили британские власти опубликовать доклады о встречах. Но правительство подвергло документы жёсткой цензуре, закрасив чёрной краской почти все слова, утверждает глава лейбористов.

«Джонсон должен чистосердечно признаться и немедленно опубликовать полностью все документы, касающиеся этих встреч. И он обязан наконец-то обнародовать официальные задачи Соединённого Королевства на переговорах, как это сделали США. Общество заслуживает узнать, что распродаётся в сделке с Трампом», — считает Корбин.