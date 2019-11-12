Guardian: Клинтон пристыдила Лондон за отказ публиковать доклад о вмешательстве России

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала «удивительным и недопустимым» тот факт, что в Великобритании власти не хотят публиковать доклад, где якобы содержится информация о вмешательстве России в дела страны, пишет Guardian. «Они возомнили, будто они всемогущие, тяжеловесы, которые должны править», — сказала американский политик о британских лидерах.

Хиллари Клинтон назвала нежелание британского премьер-министра публиковать доклад о вероятном российском вмешательстве в британскую политику «вредным, необъяснимым и постыдным», пишет Guardian. В общении с журналистом газеты бывший госсекретарь сказала: «Удивительно и недопустимо, что в вашей стране в наличии правительственный отчёт о российском вмешательстве, а ваше нынешнее правительство его не публикует».

Этот отчёт составляли британские спецслужбы, но премьер-министр отказался его публиковать до выборов. «Кем они себя возомнили, если они скрывают подобную информацию от общественности, особенно перед выборами? Что ж, я скажу вам, кем они себя возомнили. Они возомнили, будто они всемогущие, тяжеловесы, которые должны править», — приводит издание оценку Клинтон. Она также связывает сложившуюся ситуацию с подъёмом авторитаризма на Западе.

Издание напоминает, что и сама Клинтон замешана в скандале, связанном с якобы российским вмешательством в американские выборы 2016 года. «Кто-то сказал мне: «Оставь этих русских». Я ответила: «Я оставлю русских, когда они оставят нас». Вот так я считаю», — рассказала бывший госсекретарь США.

При этом она призналась, что не исключает вероятности, что будет баллотироваться на новых американских выборах 2020 года. «Я была бы хорошим президентом, так что, конечно, это сидит глубоко в моей голове. Я сделаю всё возможное, чтобы удостовериться, что мы отправим нынешнего исполняющего обязанности президента в отставку».

Прежде Клинтон также отметила, что опасается, что Великобритания «скукожится и уйдёт в себя». Она выразила свою обеспокоенность, что Великобритания пытается отделиться от Европы, тогда как демократиям нужно держаться вместе, потому что на них якобы напирают диктатуры и авторитарные режимы, пишет Guardian.