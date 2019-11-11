Times назвала российских бизнесменов, которые якобы спонсировали партию Джонсона

В секретном докладе британских спецслужб есть имена девяти российских бизнесменов, которые якобы спонсировали консервативную партию Великобритании, пишет газета The Times в своём воскресном выпуске. Более того, она называет некоторых из них, хотя британский премьер-министр своего разрешения на публикацию доклада не давал.

Как стало известно The Sunday Times, в секретном докладе об угрозах для британской демократии есть имена девяти российских бизнесменов, которые якобы давали деньги Консервативной партии. Издание отмечает, что расследование шло полтора года, но премьер-министр Великобритании не позволил этот доклад опубликовать.



Среди этих бизнесменов есть люди, близкие самому Борису Джонсону. Например, Александр Темерко, который тепло отзывался о Джонсоне и якобы передал Консервативной партии более £1,2 тыс. за последние семь лет.



Есть в докладе и имя Александра Лебедева, которому ещё при лейбористах позволили купить лондонскую газету Evening Standard. Так, его сын приглашал Джонсона в семейный замок в Италии, когда тот был ещё министром иностранных дел.



Но самую крупную помощь партия якобы получила от Любови Чернухиной, которая заплатила £160 тыс. за то, чтобы поиграть в теннис с Джонсоном, и только в прошлом году пожертвовала партии более £450 тыс.



Как отмечают авторы статьи, неясно, есть ли эти имена в официальной части доклада или же их поместили в раздел приложения, защищённый грифом секретности. Однако спецслужбы уверяют, что приняли меры для защиты секретной информации, а Джонсон, в свою очередь, всё равно не хочет публиковать доклад, ссылаясь на то, что доступ к нему должен быть только у тех, кто обладает допуском к секретным материалам.



Оппоненты Джонсона утверждают, что после публикации доклада у британцев появятся вопросы о том, какая связь была между Россией, брекситом и нынешней верхушкой консерваторов, и это может негативно сказаться на всей их предвыборной кампании.



Кроме того, в связях с Россией подозревают и главного советника Джонсона Доминика Каммингса, который провёл в России три года и мог тут встречаться с Владиславом Сурковым, пишет The Sunday Times.