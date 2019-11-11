Daily Mail: Сороса заподозрили в попытке сорвать брексит и «низвергнуть» Джонсона

Представители Консервативной партии призывают избирком срочно проверить деятельность представителей Джорджа Сороса в Британии, пишет Daily Mail. По данным издания, филиал фонда американского финансиста в Лондоне стремится повлиять на предстоящие британские выборы, чтобы продвинуть в парламент противников брексита и лишить премьер-министра Бориса Джонсона малейшей надежды на большинство.

Джорджу Соросу грозит возможное расследование в Соединённом Королевстве. Американского миллиардера обвиняют в том, что его фонд потратил почти £3 млн на кампанию, цель которой — «низвергнуть» британского премьера Бориса Джонсона, пишет Daily Mail.

Представители Консервативной партии призывают избирком срочно проверить деятельность представителей Сороса в Британии. Поводом для разбирательства послужила полученная изданием информация, что американский финансист пытается «заблокировать» брексит на предстоящих парламентских выборах.

По данным издания, нью-йоркский «Фонд «Открытое общество»* Сороса через своё лондонское отделение спонсирует проевропейскую группу Best for Britain (BfB) в обход запрета на иностранное финансирование политических организаций. При этом на сайте движения

избирателям предлагается «тактически голосовать» за противников брексита, что в случае успеха лишит Джонсона всякой надежды получить на выборах большинство.

Ранее либерал-демократы, зелёные и Уэльская партия заключили соглашение Unite To Remain («Объединиться, чтобы остаться»). Они договорились, что не будут оспаривать 60 мест в парламенте, чтобы повысить шансы на победу кандидатов, выступающих против выхода страны из ЕС. Представители BfB называют себя «попутчиками» этого альянса.

С 2017 года BfB получила £2,7 млн от Сороса. Эта сумма была обнаружена Daily Mail в отчётах лондонского представительства американского фонда, который находится в одном здании с другими выступающими против брексита группами, в том числе Open Britain («Открытая Британия») и European Movement («Европейское движение»). Обе организации играют ключевую роль в кампании People’s Vote («Народное голосование») за проведение повторного референдума по брекситу.

Весьма вероятно, основным «полем битвы» британских выборов станет Facebook. Поэтому BfB активно вкладывается в рекламу на этой платформе. Только за последние 30 дней группа потратила £137 тыс. на 165 различных объявлений, обращает внимание Daily Mail.

«Я призываю избирательную комиссию как можно скорее расследовать, не является ли случившееся нарушением правил финансирования, и внести ясность, на что Best for Britain тратит эти зарубежные миллионы», — заявил накануне депутат-тори Эндрю Перси.

Он подчеркнул, что существуют чёткие правила, согласно которым пожертвования такого масштаба не должны тратиться на предвыборную кампанию. По мнению политика, необходимо сделать всё возможное, чтобы получающие иностранную поддержку группы, «которые пытаются помешать демократическому волеизъявлению британского народа», не влияли на выборы в стране.

Между тем в BfB заявили, что не нарушали правил избиркома и не тратили на свою кампанию иностранные средства. «Учитывая ущерб, который может нанести правительство Бориса Джонсона и жёсткий брексит нашей стране, мы получаем большое количество пожертвований со всех уголков Британии», — утверждают представители организации.

В Британии за Соросом закрепилась дурная слава человека, «обанкротившего Банк Англии». В 1992 году он играл на понижение фунта стерлингов, что привело к инфляции валюты и вызвало панику в правительстве Джона Мейджора, напоминает Daily Mail. По словам самого американского миллиардера, он любит Великобританию и поэтому хочет уберечь её от «трагической ошибки» — выхода из ЕС. Не так давно он заявил, что вкладывается в кампанию против брексита не ради идеологических или предвыборных целей, а для того, чтобы «просветить британское общество».

* «Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.