Times: Британии не стоит обманываться — у неё нет защиты от «лести» Москвы

Российские власти ведут «гибридную войну» против западных стран и пытаются подорвать их единство изнутри, утверждает эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джон Кампфнер. При этом в своей статье для The Times он призывает британцев не питать иллюзий: их элита тоже восприимчива к «обольщениям» Москвы.

Немцы любят сложносоставные существительные. Одно из них — Putinversteher, которое переводится как «человек, понимающий Путина». И вокруг полно таких людей: в политике, бизнесе, университетах и искусстве, пишет в статье для The Times эксперт лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джон Кампфнер.

Во время холодной войны находящиеся в оппозиции немецкие социал-демократы выступали за разрядку отношений. Сегодня региональные лидеры всех партий в бывшей ГДР публично призывают к сближению с Москвой. Кремль «спонсирует» крайне правую «Альтернативу для Германии», а российские государственные СМИ и тролли «делают всё, что в их силах, для раскрутки экстремистов и подрыва позиций Ангелы Меркель», утверждает аналитик.

По его словам, схожие тенденции можно наблюдать во Франции. Итальянские радикальные партии «действуют по указке Москвы». Венгрия уже почти вернулась «к роли сателлита». Даже поведение ранее враждебной к России Польши «вызывает опасения».

Раньше подобная практика называлась психологическими операциями. Сегодня она известна как гибридная война, которая представляет собой сочетание дезинформации, киберагрессии, проникновение в инфраструктуру и «захват контроля над элитой», отмечает Кампфнер.

Британия, которая открыто выражает своё враждебное отношение к России после убийства

Александра Литвиненко и «покушения» на Сергея Скрипаля, по-видимому, убедила себя, что она обладает «иммунитетом к обольщениям» Москвы. Но это самообман, считает автор статьи.

Он признаёт, что не знает содержания доклада комитета британского парламента по вопросам безопасности и разведки, в котором якобы говорится о «российском влиянии» на голосование по брекситу. Тем не менее, по мнению Кампфнера, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что в этом документе содержатся выводы, компрометирующие Бориса Джонсона и сторонников выхода страны из ЕС. В противном случае, зачем им «скрывать» этот доклад до всеобщих выборов?

Вокруг отношений Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP), ныне Партии брексита, с Кремлём «строится множество догадок». Общеизвестно, что некоторые «олигархи» делали пожертвования консерваторам, особенно активно при Дэвиде Кэмероне и при действующем премьере, уверяет аналитик.

«За деньги покупают влияние. В противном случае, спонсоров было бы не так много. Но что сверхбогатые россияне хотят в обмен на свою щедрость?» — риторически спрашивает Кампфнер.

По его словам, после распада советской системы в России появилась возможность делать огромные деньги «до тех пор, пока вы сохраняете хорошие отношения с важными людьми». В последние 20 лет это означало ладить с Путиным и его приближёнными.

«Противники режима» могли убедиться, что жизнь за пределами России не гарантирует «олигархам» безопасности. Самое большее, на что может рассчитывать бизнесмен — держаться в тени и надеяться, что его не заметят, но это становится очень сложно при успешном ведении дел, подчёркивает аналитик.

«Следовательно, будет справедливо предположить, что любой (россиянин. — ИноТВ), который вовлечён в политику западной страны: а) не действует независимо или по доброте душевной и б) делает всё с учётом интересов России. Интерес Путина, и он не пытается этого скрывать, — расколоть Европу и дискредитировать её институты. Брексит является всего лишь одной деталью этого паззла», — рассуждает автор статьи.

В таком случае следует ли Британии или другой западной стране стремиться к укреплению связей с Россией? На взгляд аналитика, это справедливый вопрос, ответ на который находится в плоскости дипломатических и стратегических приоритетов.

«Одно дело — хотеть улучшить отношения, например, помочь спасти что-нибудь из той кутерьмы, в которую превратилась политика в отношении Ирана и Сирии, или сотрудничать в борьбе с терроризмом. Но со стороны политической партии получать шиллинг или рубль от какой-либо страны, где частный сектор и полицейское государство представляют собой единое целое, в лучшем случае является проявлением наивности, а в худшем — угрозой национальной безопасности», — заключает Джон Кампфнер.