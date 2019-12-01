DWN: без России в образе врага НАТО утратит смысл своего существования

Раньше у НАТО был очевидный противника — Организация Варшавского договора во главе с СССР, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но её не существует уже 30 лет, а альянс ничуть не изменился. Более того, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг делает всё, чтобы Россию, наследника Советского союза и дальше считали врагом, ведь без этого НАТО утратит смысл своего существования, объяснят автор статьи Рональд Баразон.

На следующей неделе в Лондоне состоится празднование дня рождения НАТО, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Организация была основана 70 лет назад. При этом президент Франции Эммануэль Макрон портит всем праздничное настроение своими вопросами о смысле НАТО и его врагах, отмечает автор статьи Рональд Баразон.

У НАТО раньше был очевидный противник – Организация Варшавского договора во главе с СССР. Но её не существует уже 30 лет, а альянс ничуть не изменился. Более того генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг делает всё, чтобы Россию и дальше считали врагом. Его цель очевидна: без России в образе врага НАТО утратит смысл своего существования. Макрон же хочет с этим покончить и выстроить партнёрские отношения с Москвой, а также переосмыслить задачи альянса.

Столтенберг же пытается спасти военную организацию, продолжает издание. И в качестве оправдания своей позиции постоянно приводит в пример «аннексию»* Крыма и события на востоке Украины. Но проблема в том, что после прихода ко власти нового президента Украины Владимира Зеленского в отношениях Киева и Москвы наметились признаки разрядки.

К тому же украинский конфликт произошёл по вине НАТО, а не Москвы, подчёркивает Баразон. Столтенберг и его предшественник Андерс Фог Расмуссен как могли «ухаживали» за Киевом, чтобы продолжить расширение альянса на Восток. Для России это была очевидная провокация, ведь Черноморский флот базируется в Крыму. Москва рассматривает Украину как зону своей безопасности, наряду с Грузией и Белоруссией, объясняет автор.

Но под давлением НАТО и восточноевропейских стран ЕС и США всё-таки объявили Россию врагом, спасая тем самым альянс. После этого государства, входящие в организацию, стали активно вооружаться. На восточной границе Евросоюза была создана военная зона с тысячами солдат и ракетными базами. Столтенберг и производители оружия ликовали.

Впрочем, в реформе НАТО заинтересован не только Макрон, но и канцлер Германии Ангела Меркель. В Берлине начинают сомневаться в надёжности США, которые десятилетиями выступали в роли государства-протектората. В связи с этим приоритетным становится обсуждение европейской политики в сфере обороны и перспективы создания единой армии ЕС. Но все эти обсуждения до сих пор не приносили никаких результатов. И шансы на успех этого предприятия очень малы, ведь в то время как Париж и Лондон сомневаются в США, Варшава напротив углубляет отношения с Вашингтоном. И пока Франция идёт на сближение с Россией, Берлин дистанцируется от Москвы.

В качестве альтернативы Макрон предлагает НАТО не противостоять с Россией и Китаем, а сосредоточится на борьбе с терроризмом. И стоит признать, что терроризм действительно представляет серьёзную угрозу, ведь он экспортируется в страны-члены альянса. Однако для эффективной борьбы с ним, нужно, используя политические средства, нейтрализовать спонсирующего его правительства и организации. А НАТО не может взять на себя такую задачу, ведь это военная организация, заключает Баразон.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).