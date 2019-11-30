Der Spiegel: после слов Эрдогана о «смерти мозга» Макрона Париж вызвал турецкого посла на ковёр

Недовольный критикой Эммануэля Макрона в свой адрес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган диагностировал у президента Франции «смерть мозга», сообщает Der Spiegel. В свою очередь, Елисейский дворец немедленно отреагировал на подобные заявления и вызвал посла Турции в Париже на ковёр, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Эммануэля Макрона за то, что ранее французский лидер осудил военную операцию Анкары на севере Сирии.
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции:Он заявил, что у Североатлантического альянса наступила смерть мозга. Послушайте внимательно, господин Макрон, я говорю это сейчас в Турции и повторю это на саммите НАТО: проверьте сначала, не наступила ли у вас самого смерть мозга.
Недавно в интервью британскому изданию Эммануэль Макрон констатировал у Североатлантического альянса «смерть мозга». По его словам, стратегические решения не согласовываются между Соединёнными Штатами и остальными странами — членами НАТО.
В свою очередь, Елисейский дворец немедленно отреагировал на заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вызвал посла Турции в Париже на ковёр.
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помешал своему соотечественнику и о партнёру по команде Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурде во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Китайское издание Sohu назвало Японию «затаившейся» ядерной державой из-за успехов в атомной промышленности. В связи с этим, журналисты предупреждают, что соседние с ней страны, в том числе Россия, должны быть крайне бдительными.
В результате крушения вертолёта в Краснодарском крае погиб директор некоммерческого партнёрства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королёв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Абрау-Дюрсо».
Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, заявил, что возможный поединок с действующим обладателем титула организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым мог бы мотивировать его подопечного на возвращение.
Власти Новороссийска подтвердили гибель пилота в результате крушения вертолёта утром 30 ноября в районе посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской администрации.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
Суд в Амстердаме в начале 2020 года возобновит процесс по вопросу скифского золота из крымских музеев. Об этом сообщил зампред Совета министров — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
В региональном Минздраве сообщили, что в результате ДТП с участием легковых автомобилей в Уярском районе Красноярского края госпитализированы четыре человека, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
МИД КНДР подверг критике премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который назвал испытания Северной Кореей систем залпового огня запуском баллистических ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.