Der Spiegel: после слов Эрдогана о «смерти мозга» Макрона Париж вызвал турецкого посла на ковёр

Недовольный критикой Эммануэля Макрона в свой адрес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган диагностировал у президента Франции «смерть мозга», сообщает Der Spiegel. В свою очередь, Елисейский дворец немедленно отреагировал на подобные заявления и вызвал посла Турции в Париже на ковёр, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Эммануэля Макрона за то, что ранее французский лидер осудил военную операцию Анкары на севере Сирии.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Он заявил, что у Североатлантического альянса наступила смерть мозга. Послушайте внимательно, господин Макрон, я говорю это сейчас в Турции и повторю это на саммите НАТО: проверьте сначала, не наступила ли у вас самого смерть мозга.

Недавно в интервью британскому изданию Эммануэль Макрон констатировал у Североатлантического альянса «смерть мозга». По его словам, стратегические решения не согласовываются между Соединёнными Штатами и остальными странами — членами НАТО.

В свою очередь, Елисейский дворец немедленно отреагировал на заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вызвал посла Турции в Париже на ковёр.

Дата публикации 29 ноября 2019 года.