Süddeutsche Zeitung: в пику Макрону — Столтенберг настаивает, что НАТО «дееспособно»

Несмотря на нападки президента Франции Эммануэля Макрона на НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг сохраняет оптимизм, пишет Süddeutsche Zeitung. Он убеждён в том, что военная организация «дееспособна», и ей даже есть чем похвастать в последние годы. Разногласия же среди партнёров — это нормальное явление, добавил генсек.
Даже после недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о том, что мозг НАТО мёртв, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг «не теряет оптимизма», пишет Süddeutsche Zeitung. Во время своего выступления в Брюсселе он подчеркнул, что военная организация продолжает развиваться и за последние годы добилась ряда успехов, в частности повысила скорость реагирования войск, а также увеличила расходы на оборону.
В странах-членах НАТО в Европе и Канаде траты выросли на 4,6%. К 2024 году девять государств, входящих в альянс, достигнут порога расходов в 2% от ВВП. В 2024 году общая сумма затрат, включая американские, составит $400 млрд, рассказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что альянс «дееспособен», а также отметил, что разногласия среди партнёров — это нормальное явление, ведь в организацию входит большое количество стран с различными точками зрения. Но до сих пор у НАТО всегда получалось преодолевать эти разногласия, напомнил генсек.
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