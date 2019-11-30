Wall Street Journal: над ЕС нависла угроза «раскола по Рейну»

Растущая пропасть и разногласия между Парижем и Берлином ставят под угрозу будущее ЕС, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель сходятся во мнениях по многим вопросам, в частности, в области климата и оборонного сотрудничества, добиться компромисса им мешают разногласия по вопросу НАТО, еврозоны, финансов, а также личная неприязнь.

Растущий разлад между Парижем и Берлином ставит под угрозу «франко-германский двигатель», на котором работают многие крупные европейские проекты, пишет The Wall Street Journal.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает со смелыми планами по позиционированию Европейского союза как силы, разделяющей США и Китай. Однако его деструктивный стиль и большие амбиции вызывают раздражение у Германии и, в особенности, у канцлера Ангелы Меркель.

Этот «раскол по Рейну» может помешать усилиям нового руководства ЕС по реализации масштабных планов, многие из которых совпадают с предложениями Макрона в области глобального потепления, технологий, обороны и общих финансов.

«Нам не нужно переворачивать вверх дном существующий порядок», — отметила по этому поводу Меркель, имея в виду высказывание Макрона о НАТО, который заявил, что у альянса «умер мозг».

Реакция Германии на прочие инициативы французского лидера варьировалась от равнодушной и одобрительной до враждебной. В октябре, например, Меркель пообещала поддержать Макрона в его стремлении вдвое сократить выбросы углекислого газа в Европе к 2030 году и полностью избавиться от них к 2050-му. Тем не менее ей в этом плане не хватает поддержки со стороны консервативно настроенных членов её кабинета, считающих, что такое сокращение нанесёт сильный удар по мощной немецкой промышленности.

При этом многие немцы — причём не только политики — выступают против инициативы Парижа по более жёсткой евроинтеграции, опасаясь, что за всё это платить придётся именно Германии.

Даже когда речь заходит о вопросах, по которым стороны в основном согласны, разногласия между Берлином и Парижем осложняют сотрудничество. Как Франция, так и Германия считают, что Европа должна укрепить свои позиции перед лицом техногигантов США и Китая, сделав шаг в сторону цифрового суверенитета.

Однако Меркель выступает за то, чтобы позволить китайскому Huawei проложить в её стране создавать сети 5G, в то время как Макрон стремится ввести более жёсткие ограничения. Не так давно последний в интервью The Economist заявил, что в случае бездействия Европы «через 10 лет никто не сможет гарантировать технологическую прочность ваших киберсистем».

Ситуация, по словам европейских чиновников, только усугубляется взаимной личной неприязнью двух лидеров. «Они никогда не ладили, но сейчас всё совсем плохо», — отметил по этому поводу один источник The Wall Street Journal.

Неизбежный выход Великобритании из ЕС обостряет франко-германские противоречия. «Великобритания их уравновешивала, но теперь они остались одни и орут друг на друга», — добавил собеседник издания.

Что же касается обороны Европы, то это та область, где стороны, на первый взгляд, придерживаются одного мнения, — но это не так.

Как и Макрон, Меркель выступает за расширение франко-германского оборонного сотрудничества и создание фонда ЕС, средства из которого пойдут на покупку военной техники. Однако она, в отличие от Макрона, не ставит под сомнение полезность НАТО. Макрон считает, что Европе следует пересмотреть политику своего расширения, в то время как немецкий канцлер полагает, что если балканские страны потеряют надежду на вступление в ЕС, то там могут вновь вспыхнуть конфликты, что усилит позиции России в регионе, который находится под боком у Центральной Европы.

Кроме того, Макрон выступает за то, чтобы дать 19 членам ЕС, где евро — это национальная валюта, больше свободы в формировании национального бюджета. Французский президент также выступил за создание бюджета еврозоны, в то время как страны, которые до сих пор пользуются национальными валютами, утверждают, что это ещё больше углубит пропасть между западной и восточной частью ЕС.

Что же касается Германии, то она этот проект встретила довольно холодно, так как на момент его появления Меркель занималась формированием коалиции и была занята внутренними спорами насчёт климатической политики.

«Макрон, возможно, ждал слишком многого, — отметила глава парижского офиса Европейского совета по международным отношениям Тара Варма. — Он не учитывает, что в Германии коалиционное правительство, которое не может договориться по многим вопросам, а также то, что Меркель не собирается трансформировать Европу».

Многие из планов Макрона занимают важное место на повестке Еврокомиссии, которую в скором времени возглавит Урсула фон дер Ляйен — бывший немецкий министр и союзник Меркель. Однако — что неожиданно и отражает текущую непростую обстановку — на этот пост её выдвинул именно Макрон.

Ляйен уже оказалась меж двух огней. Она поддержала позицию Меркель по НАТО и расширению ЕС, однако она согласна с Макроном в том, что её команда должна стать «геополитической комиссией», которая сыграет роль «доверенного третьего лица» между США и Китаем.

Особенно сильно споры могут ужесточиться из-за денежного вопроса. Брексит создаст 70-миллиардную дыру в следующем семилетнем бюджете ЕС. Члены союза до сих пор не пришли к единому мнению касательно того, как её нужно закрывать, на чём экономить и чему уделять главное внимание.

Изначально, по словам евродепутата Зигфрида Мурешана, Германия была согласна на требования Парижа увеличить бюджет ЕС, однако в последние месяцы позиция Германии изменилась из-за ухудшения её экономического положения.

«Чтобы фон дер Ляйен добилась успеха, ей нужно убедить лидеров ЕС, включая Меркель, подкрепить свои слова делами», — подытожил он.