Daily Express: Путин предрёк распад Евросоюза через 10 лет

Президент России Владимир Путин сравнил ЕС с Советским Союзом, спрогнозировав выход ряда стран Восточной Европы, сообщает Daily Express. По мнению Путина, уже через десять лет на подобное решение их может толкнуть пример брексита.

Противоречия между членами ЕС в будущем могут привести к выходу из организации стран Восточной Европы, заявил президент России во время выступления на форуме «Россия зовет!». Как отмечает Daily Express, по мнению Владимира Путина, Евросоюз окончательно распадётся уже через десять лет.

При этом Путин пояснил, что Россия заинтересована в сохранении ЕС, так как является торговым партнёром союза.

«К 2028 году некоторые страны Восточной Европы уже достигнут такого уровня экономического развития, при котором они не будут являться получателями определённых грантов и разного вида поддержки из общеевропейского бюджета, — приводит издание слова президента. — А должны будут платить так, как это делала до сих пор и делает Великобритания».

Это позволило Путину предположить, что в восточноевропейских странах возникнут идеи, сравнимые с брекситом.

Как отмечает Daily Express, с подобным заявлением российский лидер выступил на фоне обвинений в попытках восстановить СССР, чтобы укрепить влияние своей страны на мировой арене.

Одним из последних тому примеров издание называет заказ Сербией зенитных ракетно-пушечных «Панцирь-С1» на фоне укрепления отношений Москвы с Белградом. Не остановили сербского президента Александра Вучича и предостережения из Вашингтона о принятии санкций в ответ на покупку российского оружия.

Вместе с тем Сербия не единственная страна, ощущающая на себе рост влияния Кремля. По мнению старшего аналитика фонда Карнеги Пола Стронского, влияние Москвы на «Западные Балканы направлено на подрыв надежд стран на вступление в Европейский союз и НАТО» путём усиления нестабильности в регионе. Он отмечает, что это снижает вероятность принятия стран в западные альянсы в связи с опасениями последних за свою безопасность.