Не дружба, а выживание — обозреватель National Interest объяснил природу отношений России и Китая

Развитие российско-китайских связей не должно сбить Соединённые Штаты с толку, пишет эксперт фонда Heritage Foundation Джеймс Карафано в National Interest. По словам Карафано, альянс призван «обеспечивают выживание режимов», а потому не представляет серьёзной угрозы Вашингтону.

В Соединённых Штатах всё больше опасаются развития отношений России с Китаем. Однако Вашингтону не следует идти на поводу у Москвы, чтобы подорвать зарождающуюся российско-китайскую разрядку, пишет эксперт фонда Heritage Foundation Джеймс Карафано в своей статье для National Interest.

Карафано призывает не беспокоиться относительно сотрудничества двух стран, несмотря на то, что у них есть несколько схожих черт. В частности, по его словам, Китай и Россия являются авторитарными режимами, «с удовольствием взаимодействуют с самыми одиозными режимами в мире», от Сирии до Венесуэлы. Кроме того, страны не стесняются «играть в грязные игры», когда это служит их интересам.

Подобную практику Китай и Россия нередко используют в ООН. Одна страна сдаётся под давлением Вашингтона и голосует в Совете Безопасности так, как того просят в Белом доме, зная, что вторая наложит вето на принятое решение.

Тем не менее, за попытки наладить отношения с Россией США могут заплатить слишком высокую цену. Так, не исключено, что президент Владимир Путин может потребовать предоставить его стране полную свободу действий на Украине или на Ближнем Востоке или отменить антироссийские санкции. При этом сам Кремль не пожелает идти на уступки.

С другой стороны, по мнению Карафано, альянс Москвы и Пекина не представляет серьёзной угрозы Вашингтону, так как речь не идёт о дружбе, правительства лишь «обеспечивают выживание своих режимов».

Несмотря на то, что у Соединённых Штатов есть множество свидетельств продолжающейся политической войны, направленной против страны, она не несёт в себе экзистенциальной угрозы.

Россия и Китай преследуют разные глобальные цели, что делает их альянс заметно более слабым. И, чем больше страны будут стараться сотрудничать, тем больше это будет сказываться на отношениях, в которых Россия всё чаще играет роль младшего партнёра.

Более того, по мнению автора статьи, у Белого дома уже есть стратегия национальной безопасности, которая адекватно реагирует на подобные вызовы.

Таким образом, вместо того, чтобы пытаться разлучить Москву и Пекина, Вашингтону следует продолжать оказывать на них давление. «Естественные разногласия в российско-китайских отношениях не позволят им эффективно объединиться против Соединённых Штатов», — пишет Карафано в National Interest.