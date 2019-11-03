Zeit: Россия и Китай заблокировали создание крупнейшей морской природоохранной зоны

В ходе заседания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики Россия и Китай заблокировали инициативу ЕС по созданию заповедников в районе моря Уэдделла, сообщает Die Zeit. А ведь это могла бы быть крупнейшая в мире морская природоохранная зона, подчёркивает немецкое издание.
Вот уже в восьмой раз подряд не увенчалась успехом попытка Европейского союза создать морские заповедники в районе моря Уэдделла общей площадью около трёх млн кв.км, пишет немецкая газета Die Zeit.
В ходе заседания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в австралийском Хобарте Российская Федерация и Китайская Народная Республика заблокировали европейскую инициативу, поясняет издание.
«А ведь это могла бы быть крупнейшая в мире морская природоохранная зона», — подчёркивает Die Zeit.
Как отмечает немецкая газета, в прошлом Россия и Китай уже выражали сомнения из-за механизмов контроля над морскими заповедниками у берегов Антарктиды, а также из-за возможного изменения рыболовного права в этом регионе.
Из-за глобального потепления ожидается, что в скором времени в морях, омывающих Антарктиду, появятся рыболовные флотилии. Так, например, в расположенных севернее регионах ежегодно вылавливаются сотни тысяч тонн криля, уточняет издание.
В Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики представлены более двух десятков стран. Отвечает же АНТКОМ за создание природоохранных зон и контроль над рыболовством. При этом все решения в ней принимаются только единогласно, напоминает Die Zeit.
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