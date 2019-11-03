Zeit: Россия и Китай заблокировали создание крупнейшей морской природоохранной зоны

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03:00 Ниггли рассказал, когда эксперты России и WADA обсудят изменения в базе данных лаборатории Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что эксперты организации должны встретиться с российской стороной по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории в середине ноября.

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03:00 СМИ: Футболист «Реала» Бэйл хочет зимой перейти в китайский клуб Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл уведомил руководство испанского клуба, что больше не хочет выступать за команду и намерен в зимнее трансферное окно перейти в один из китайских клубов.

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03:00 Назаров отреагировал на критику КХЛ со стороны американского экс-игрока «Ак Барса» Известный тренер Андрей Назаров ответил на высказывания бывшего американского игрока казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Тима Стэплтона, который жёстко раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и оскорбил нынешнего наставника московского «Динамо».