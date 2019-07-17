ERR: легендарный полярник призывает развивать сотрудничество в Арктике по примеру Антарктиды

К команде парусника «Адмирал Беллинсгаузен», который отправился из Кронштадта в Антарктиду с юбилейной экспедицией в честь 200-летия открытия этого континента Беллинсгаузеном и Лазаревым, присоединился известный российский полярник Виктор Боярский. Современным политикам стоит обращать больше внимания на Антарктиду, чтобы использовать этот пример успешного международного сотрудничества и для освоения Арктики, подчеркнул Боярский в интервью ERR.

Эстонский парусник «Адмирал Беллинсгаузен» продолжает экспедицию в Антарктиду. В Таллине к команде судна присоединился известный российский полярник Виктор Боярский, который считает, что Антарктида во многом может служить примером для всего остального человечества. В 1989—1990 годах Боярский был участником международной экспедиции «Трансантарктика». Продвигался на лыжах и с навигатором на груди. Экспедиция и её участники внесены в Книгу рекордов Гиннесса. С 1998-го по 2016 год был директором Российского государственного музея Арктики и Антарктики.



Парусник «Адмирал Беллинсгаузен» вышел из Кронштадта 11 июля, тремя днями позже он оказался в Таллине. Всего по пути следования судна планируется около 40 остановок в 20 странах, во время которых пройдут тематические выставки и различные мероприятия. Цель поездки — отметить 200-летие открытия континента русским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на острове Сааремаа. Научно-популярная экспедиция также обращает внимание на проблему изменения климата.



Дойти до Антарктиды команда планирует 28 января 2020 года. Члены команды парусника постоянно меняются, и всего в экспедиции примут участие около 200 человек, включая журналистов, художников, учёных и общественных деятелей.



Скажите, когда вы в последний раз были в том месте, куда отправляется это судно?



ВИКТОР БОЯРСКИЙ, председатель Полярной комиссии Русского географического общества: Последний раз я там был в Антарктиде в 2009 году, по-моему. Я сейчас в основном работаю на севере, в Арктике. В Антарктиде был в 2009 году с таким круизным пароходом, мы ходили в Антарктическом полуострове, посещали станцию «Беллинсгаузен» — куда, собственно, яхта и идёт. Вот.



Чем для вас значителен этот рейс?



ВИКТОР БОЯРСКИЙ: Вы знаете, двухсотлетие открытия Антарктиды — это праздник, мимо которого просто пройти нельзя ни полярникам, ни морякам, ни просто людям. И в общем-то, надо сказать, что географическое общество российское готовило тоже в своё время подобное мероприятие. К сожалению, не получилось, как мы планировали, отправить тоже большой парусник в те дни, когда Беллинсгаузен выходил с Лазаревым из Кронштадта. Поэтому то, что получилось сейчас у наших эстонских коллег, — это здорово!



Потому что я думаю, что если всё пойдёт, как планировалось, и яхта будет там в день открытия Антарктиды 28 января — не только яхта, там соберутся другие суда ещё, — то это будет транслироваться на весь мир. И поэтому народ ещё раз просто узнает об этом великом географическом открытии. Это очень важно. Тем более что по пути запланированы заходы в порты, выступления с лекциями и так далее. То есть не просто плавание, это будет целое мероприятие такое историко-культурное.



И что для вас самое главное? Что вы хотите объяснять на этих мероприятиях, которые будут проводиться там по пути?



ВИКТОР БОЯРСКИЙ: Вы знаете, у нас главная идея, главная цель будет — показать то, например, чем сейчас Антарктида может служить примером для всего остального человечества: в том, что это реально континент, где отсутствуют государственные границы. Он находится под управлением договора об Антарктике, которому в этом году тоже 60 лет. Это замечательный документ, который как раз «отдаёт» Антарктиду учёным — не военным, не промышленникам. Запрещена добыча полезных ископаемых. Идёт свободный обмен мнениями. И в общем-то, это как раз тот пример, о котором стоит говорить!



То есть то, что было совершено 200 лет назад, это имело очень такие положительные потом последствия. Потому что вот, действительно, такой уникальный «полигон», как Антарктида, для науки, для сотрудничества — он работает. Думаю, что Беллинсгаузен и Лазарев были бы довольны итогами и тем, что сейчас в Антарктиде происходит. Вот это главная, основная мысль: чтобы привлечь внимание ещё раз к замечательному статусу этого континента.



И в общем-то, может быть, дать идею неким политикам, чтобы нечто подобное было в Арктике. В Арктике ситуация гораздо хуже в этом смысле, там театр таких потенциальных противостояний, а в Антарктиде — нет. Поэтому я думаю, что вот это главная мысль, которая будет докладываться на встречах.



Антарктида сравнительно безопасна для человека по сравнению с Арктикой. Тем не менее что вы могли бы сказать людям, которые находятся на этом судне, когда они подходят к этим местам? Что там нужно наблюдать?



ВИКТОР БОЯРСКИЙ: Вы знаете, безусловно! Я не согласен с тем, что Антарктида не так опасна, как Арктика. Любые полярные регионы, они имеют очень большие, так сказать, проблемы там бывают, связанные с ледовой обстановкой, с погодой непредсказуемой… Конечно, сейчас оборудование яхты, навигационное оборудование, которое позволяет заранее предупреждать об опасности. Айсберги представляют основную опасность, потому что дрейфующего льда в том районе, где они будут, скорее всего, будет мало. Тем не менее оборудование яхты позволяет избежать таких рискованных ситуаций — чего не было у наших предшественников. Их заслуга в чём? В том, что они на таких неприспособленных небольших судах, не имеющих ни связи, ни радиолокации, всё-таки совершили вот этот великий подвиг.



Условия ледовые, конечно, они меняются из года в год, но не сильно. И погода, как была 200 лет назад — такая же непредсказуемая и сейчас, айсберги даже покрупнее стали. То есть надо держать ухо востро, экипаж должен быть чётко и предельно собран, чтобы не попасть в некую ловушку ледяную, когда можно увлечься, зайти в какой-нибудь залив — а лёд придёт, закроет, и тогда придётся не очень сладко. Хотя у яхты есть двигатель в 400 сил, это позволяет маневрировать гораздо быстрее и реагировать на ситуацию. Ледовая ситуация меняется быстро. На парусах так не сделать. Вот мне удалось поучаствовать в экспедиции на яхте в 2009 году по Северному морскому пути, в Арктике. Там тоже у нас был двигатель, и только благодаря ему мы тогда в проливе Вилькицкого смогли выбраться из ледовой ловушки, потому что на парусах там не сильно развернёшься. Поэтому я думаю, вот всё, насколько я успел узнать, какое оборудование есть на этой яхте — думаю, что ребят ожидает успех.



Дата выхода в эфир 15 июля 2019 года.