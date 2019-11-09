Daily Mail: США проигрывают России и Китаю гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта

Комиссия по национальной безопасности и искусственному интеллекту опубликовала промежуточный отчёт, в котором говорится, что США на текущий момент уступают Китаю и России в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта, сообщает Daily Mail. Между тем, как отмечается в статье, в следующем году главе Пентагона будет представлен окончательный вариант этого документа, где будут указаны ключевые шаги, которые помогут Вашингтону стать лидером в области ИИ.
Комиссия по национальной безопасности и искусственному интеллекту заявляет о том, что США проигрывают своим противникам гонку вооружений в сфере ИИ, давая им возможность шпионить за американскими гражданами и нарушать «личную неприкосновенность и гражданские свободы», пишет Daily Mail.
По данным комиссии, Китай и Россия опережают Америку в области ИИ и используют эту технологию в своих военных операциях, чтобы подорвать превосходство США.
Американская комиссия в своём докладе также призывает официальных лиц развивать базирующиеся на ИИ технологии в сфере безопасности и обороны, прежде чем Америка падёт жертвой участившихся кибератак, а также кампаний по дезинформации и по нарушению личных и гражданских свобод.
На днях был опубликован промежуточный доклад, а в следующем году ожидается выход финального варианта, говорится в статье.
Именно тогда его планируют передать министру обороны США. В документе также будут указаны ключевые шаги, которые американское правительство может предпринять, чтобы страна стала лидером в сфере ИИ.
«Мы обеспокоены тем, что роль Америки в качестве мирового лидера в сфере инноваций оказалась под угрозой, — написали председатель комиссии и бывший гендиректор Google Эрик Шмидт и вице-председатель Роберт Уорк. — Нам известно, что стратегические конкуренты инвестируют в фундаментальные исследования. На ум приходит единственный разумный вывод: возможности, основанные на ИИ, могут быть использованы для того, чтобы подвергнуть угрозе нашу критическую инфраструктуру, усилить кампании по дезинформации, а также для ведения войны».
И если Пекин использует ИИ для проникновения в базы данных и частную жизнь людей, Россия применяет его для разработки высокотехнологичных военных машин, указывается в статье.
Между тем Китай, который считается «самым серьёзным стратегическим конкурентом» США, объявил о своём намерении стать мировым лидером в области искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году. На достижение этой цели он обещает выделить $150 млрд, пишет Daily Mail.
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