Newsweek: Пентагон признал отставание от России по гиперзвуковому оружию

Владимир Путин дал высокую оценку новому российскому оружию, заявив, что подобных технологий нет ни у одной другой страны, пишет Newsweek. Между тем представители Пентагона в интервью изданию признали, что из-за решения Москвы использовать гиперзвук в военных целях возникла «асимметрия в боевых возможностях», которую Вашингтону необходимо устранить.

Владимир Путин похвалил недавние достижения своей страны в оборонной сфере. Среди прочего президент высоко оценил образцы российского сверхсовременного оружия, с которыми, по словам американских военных, США «должны сравняться», пишет Newsweek.

Выступая на торжественной церемонии в Кремле перед офицерами, глава государства заявил: «Главная обязанность людей в погонах — гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, чётко прогнозировать потенциальные вызовы и риски и последовательно, шаг за шагом совершенствовать свою работу».

«Прежде всего речь идёт о развитии Вооружённых сил, — пояснил Путин. — Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран».

«Кстати говоря, это не повод для того, чтобы кому‑то угрожать. Напротив, мы готовы сделать всё от нас зависящее, для того чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учётом наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учётом растущих для нас угроз», — добавил президент.

Новый российский арсенал включает межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» и ракетный комплекс «Авангард», боевая часть которого, как утверждается, может развивать скорость в 20 раз выше скорости звука. Другие виды гиперзвукового вооружения включают авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал» и противокорабельную ракету 3М22 «Циркон», обращает внимание издание.

Предполагается, что всё это оружие, в которое также входят новый подводный беспилотник «Посейдон», крылатая ракета на атомной тяге 9М730 «Буревестник» и лазерная система «Пересвет», не способны перехватить ведущие и даже перспективные средства защиты. Сегодня, когда Китай также развивает подобные боевые возможности, США занимают всё более активную позицию в этой области, подчёркивает Newsweek.

«Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия, — заявил изданию официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер. — Те, кто стремятся стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться»

«Министерство обороны лидирует в гиперзвуковых исследованиях, и развёртывание гиперзвукового оружия является нашим наивысшим техническим и исследовательским приоритетом. Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений о наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий», — заверил Карвер.

В этом году на фоне возрастающего недоверия между США и Россией прекратил существование многолетний Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американские власти заявляли, что новая российская крылатая ракета 9М729 нарушает соглашение, а Москва в ответ обвиняла Вашингтон, что его система ПРО Aegis Ashore в Восточной Европе может быть использованы для наступления.

В итоге в августе США вышли из ДРСМД, и всего неделю спустя провели испытание ракеты, нарушающей соглашение. При этом они использовали ту же самую систему вертикального пуска Mark-41, которая установлена на Aegis Ashore. Россия и Китай осудили Америку за попытку «спровоцировать гонку вооружений», напоминает издание.

Дональд Трамп говорил журналистам, что его администрация рассчитывает заключить соглашение по контролю над вооружением с Россией и Китаем. По его словам, обе страны хотели бы пойти на эту сделку. Но хотя Москва приветствовала идею о новом договоре, Пекин отверг предложение американского президента.

«Китай занимает предельно ясную позицию. Не существует никаких предпосылок и основ для трёхсторонних переговоров, и Китай не будет в них участвовать», — заявили накануне в Министерстве иностранных дел азиатской страны.

США и Россия обладают наибольшими запасами ядерного оружия. Но их арсеналы ограничен СНВ-III. Это соглашение истекает в 2021 году, но до сих пор обе стороны не смогли сесть за стол переговоров, что впервые за несколько поколений «потенциально создаёт предпосылки к неограниченному производству ядерного оружия», заключает Newsweek.