National Interest: у России много бункеров, но в случае ядерного удара их будет недостаточно

Российские власти считают, что Москва защищена от ядерного удара, пишет обозреватель The National Interest Чарли Гао. Между тем автор отмечает, что хотя Россия вложила средства в создание множества бункеров, однако этого, скорее всего, будет недостаточно.

Как заявили в МЧС, в случае ядерного удара по Москве в подземных сооружениях столицы хватит места для всех жителей.

«Хотя это и очень смелое заявление, однако Москва известна тем, что у неё для армии и гражданской обороны имеется огромное количество бункеров», — указывается в статье.

«Однако какого рода эти бункеры? Как они защищены?» — задаётся вопросами автор.

В общем и целом бункеры в Москвы можно разделить на четыре типа: подвалы, метро, «Метро-2» и проект «Сфера». Первые два типа широко используются для гражданской обороны, вторые два — для военных и правительственных структур.

Самая крупная и самая известная система гражданской обороны в России — это московское метро. Оно специально проектировалось для защиты от ядерного удара и славится не только глубиной, но и прочностью туннелей. Там даже установлены взрывостойкие двери для защиты от высокого давления и прочих последствий взрыва.

Помимо метро, в столице также используются гражданские бомбоубежища, однако они находятся на довольно небольшой глубине и обеспечивают ограниченную защиту от огромного давления, возникающего в результате взрыва.

Проект «Сфера» и ряд схожих с ним проектов разрабатывались как способ повысить вероятность выживания в бункерах, находящихся на небольшой глубине, постройка которых обходится дешевле. Название обусловлено тем, что часть бункера выполняется в форме сферы.

Пресловутое «Метро-2», которое, по мнению многих источников, всего лишь выдумка, предположительно, находится глубже под землёй, чем обычное метро. Как говорят, сделано это для большей защиты, а также в целях секретности.

«Несмотря на огромное количество бункеров, недавние достижения в области разработки взрывателей для ядерного оружия грозят тем, что минимальные стандарты гражданской обороны могут просто устареть. И поскольку технология взрывателей улучшается, например, в случае с американским «суперврзывателем» (Super Fuze), то, скорее всего, уровень давления, который будут испытывать на себе бункеры гражданской обороны, будет значительно превосходить их проектные значения», — подытоживает свою статью для The National Interest Чарли Гао.