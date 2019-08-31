ABC: американские учёные смоделировали климат на Земле после войны США и России

В случае тотальной войны между Россией и США планету ждёт ядерная зима, которая приведёт к вымиранию человечества от голода, пишет испанская газета ABC со ссылкой на исследование, проведённое Ратгерским университетом в Нью-Брансуике.

Всё это «может показаться антиутопией, обрисованной сценаристами Голливуда», однако именно к этому выводу пришли учёные. Они подтвердили, что если между Москвой и Вашингтоном случится ядерный конфликт, то он принесёт невероятные разрушения всей планете. В мире установится глобальная ядерная зима, из-за которой в большей части Северного полушария температура даже летом будет ниже нуля.

В результате почти все 7,7 млрд человек, населяющих планету, могут умереть от голода.

Это исследование, как отмечает ABC, даёт ещё больше аргументов в поддержку Договора о запрещении ядерного оружия, который был принят в ООН два года назад. С тех пор 25 стран — США, как указывается в статье, среди них нет — ратифицировали этот документ. Договор вступит в силу, когда таких стран будет 50.

В настоящий момент этот вопрос актуален как никогда, подчёркивает издание. Ведь правительство Дональда Трампа несколько дней назад провело испытания крылатой ракеты наземного базирования с радиусом действия более 500 км. Вашингтон пошёл на этот шаг после того, как прекратил своё действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещал двум сверхдержавам хранить и использовать подобные вооружения.

Исследователи с помощью современной климатической модели воссоздали последствия ядерной войны между сверхдержавами. Из-за этого конфликта, а именно: из-за пожаров в городах и промышленных зонах, в верхние и нижние слои атмосферы может попасть 150 млн тонн чёрного дыма, который будет находиться там в течение нескольких месяцев и даже лет, мешая проникновению на Землю солнечного света.

Учёные использовали новую климатическую модель Национального центра атмосферных исследований, которая, по сравнению с использованной два года назад моделью от НАСА, обладает улучшенными возможностями моделирования.

По мнению одного из авторов исследования Алана Робока, ядерная война может произойти из-за случайности, кибератаки, компьютерного сбоя или из-за нестабильности одного из мировых лидеров. Поэтому единственный надёжный шаг, который может предпринять мир, — это уничтожить ядерное оружие, уверен учёный. Вопрос, как отмечается в статье, лишь в том, кто сделает первый шаг.