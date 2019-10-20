Die Welt: бундесвер тайно готовится к ядерной войне с «условным противником»

Немецкие люфтваффе совместно с партнёрами по НАТО проводят манёвры для подготовки к ядерной войне, сообщает Die Welt. На учениях отрабатываются сценарии, при которых солдатам бундесвера нужно будет подвесить под крылом своих боевых самолётов Tornado американские атомные бомбы, а позже сбросить их на «условного противника», сообщает немецкое издание.
Немецкие ВВС вместе с партнёрами по НАТО тайно проводят учения для подготовки к ядерной войне, сообщает Die Welt. В рамках манёвров под названием Steadfast Noon планируются тренировочные полёты на истребителях-бомбардировщиках, способных нести оружие массового поражения.
В военных мероприятиях будут задействованы немецкие боевые самолёты Tornado, базирующиеся на авиабазе Бюхель на западе Германии, где по неподтверждённым данным находятся американские атомные бомбы B61. В случае войны в рамках «ядерного участия» в НАТО бундесвер будет сбрасывать их на «условного противника».
В ходе манёвров солдат научат безопасно извлекать атомное оружие из подземных хранилищ, отвозить его к самолётам и подвешивать под крылом. Но тренировочные полёты будут проходить без бомб. По опубликованным в интернете фотографиям можно сделать вывод, что в этом году наряду с немецкими в учениях примут участие и итальянские боевые самолёты. Они вылетят с авиабазы Фолькель в Нидерландах, где также хранится американское оружие массового поражения.
О сценарии учений пока ничего не известно. Примечательно, однако, то, что манёвры начались сразу после прибытия в Англию американского бомбардировщика B-52. В России уверены, что это не совпадение. При этом пресс-релиз Командования ВВС США в Европе, сообщавший о передислокации B-52, вышел под заголовком: «К сведению противников, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям».
За последние 30 лет угроза ядерной войны никогда не была такой высокой, отмечает Die Welt. Связано это главным образом с отменой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эксперты считают, что разрыв соглашения может привести к новой гонке вооружений. США уже сейчас работают над созданием новой мобильной зенитно-ракетной системы средней дальности и наземного базирования. Пока что планируется использовать в ней неядерное оружие, но ограничатся ли американцы только этим — неизвестно, заключает Die Welt.
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