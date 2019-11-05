Bild: Иран «похвастал» десятикратным увеличением темпа обогащения урана

Иран ввёл в эксплуатацию новые современные центрифуги IR-6, что позволило ему существенно нарастить объёмы производства обогащённого урана, сообщает Bild. По сравнению с показателями двухмесячной давности они увеличились в десять раз. Теперь Тегеран получает 5 килограммов обогащённого урана в день, сократив тем самым срок создания ядерного оружия на один год, рассказывает немецкое издание.

Иранские муллы устроили новую «провокацию» для усиления давления на Запад, пишет Bild. Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран удвоил темп обогащения урана и использует теперь для этих целей 60 современных центрифуг IR-6. Таким образом ближневосточная страна нарушает ядерное соглашение, заключённое в Вене в 2015 году, поясняет немецкое издание.

Центрифуга IR-6 способна производить обогащённый уран в десять раз быстрее, чем IR-1s первого поколения. К тому же Салехи заявил, что сейчас ведётся разработка прототипа, работающего в 50 раз быстрее.

Он «похвастал», что его страна каждый день производит пять килограммов обогащённого урана, что составляет десятикратное увеличение по сравнению с объёмами двухмесячной давности. В результате Иран на год сократил срок, необходимый ему для того, чтобы создать ядерное оружие.

Израильтяне боятся, что Иран добьётся своей цели и ударит по ним. США же требуют, чтобы торговые партнёры Тегерана последовали примеру американцев и приняли санкции против «режима мулл». Белый дом в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения с Ираном от 2018 года, напоминает издание. При этом Россия, Китай, Германия, Франция, Великобритания продолжают придерживаться достигнутых тогда договорённостей.