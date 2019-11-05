«Санкции убивают»: Forbes объяснил, почему любимое оружие США оказалось совсем не гуманным

Хотя считается, что санкции позволяют менять поведение противников США без войны, на практике подобные карательные меры могут наносить обычным людям не меньший ущерб, чем прямые боевые действия, пишет Forbes. Как отмечает журнал, на примере Северной Кореи видно, как всеобъемлющие санкции, которые должны пропускать предметы первой необходимости, накладывают запрет на поставки смежных изделий, что приводит к тому, что в заложниках у Вашингтона фактически оказывается население целой страны.

Экономические санкции — это один из главных инструментов американской внешней политики. Такая тактика позволяет без войны менять поведение реальных и предполагаемых врагов США — от России и Венесуэлы до Ирана и Северной Кореи. Однако согласно докладу движения «Даёшь мир в Корее», широкомасштабные санкции могут наносить гражданскому населения ущерб ничуть не хуже, чем боевые действия, пишет Forbes.

Этот документ, озаглавленный как «Гуманитарные последствия и гендерное влияние санкций против Северной Кореи», показывает, что жёсткие меры, введённые в отношении этой страны из-за её ядерной и ракетной программ, унесли тысячи жизней, среди которых числятся и дети возрастом до 5 лет.

Частично эта проблема обусловлена тем, что за последние несколько лет «умные санкции» против северокорейских элит и оборонного сектора серьёзно ужесточились. По выражению авторов доклада, это привело к «практически полному запрету на инвестиции, финансовые транзакции и торговлю с Северной Кореей».

Теоретически эти санкции должны делать исключение для предметов первой необходимости, однако из-за бюрократии и волокиты на практике под запрет попадают поставки жизненно важных вещей. Это касается, например, запрета на перевозки промышленного оборудования, транспортных средств и поставок таких ресурсов как железо и сталь. Зачастую это мешает импорту сельхозтехники и изделий медицинского назначения.

В результате объёмы сельхозпроизводства и экспорта падают, а невозможность получить доступ к ресурсам первой необходимости вроде топлива всерьёз мешает людям вовремя добираться до учреждений здравоохранения. Вместе с тем, хотя эти меры мешают жить северокорейскому населению, они практически не изменили поведение «режима».

Один из соавторов доклада Генри Ферон охарактеризовал сложившуюся ситуацию следующим образом: «В своей нынешней форме санкции, по всей видимости, играют роль противоположности международного права, и, в частности, противоположности прав человека и гуманитарных норм. Санкции также поднимают и моральные вопросы, так как они фактически захватывают население целой страны в заложники».

Так что же делать? Окончательный выход — это решение более широкого спектра вопросов в сфере безопасности на Корейском полуострове путём снятия санкций вкупе с сокращением ядерной программы Пхеньяна и выработкой мирного соглашения, которое положит конец Корейской войне. Пока же этого не произошло, следует предпринять все необходимые шаги для пересмотра тех элементов санкций, которые несут с собой самые пагубные гуманитарные последствия.

При этом Северная Корея — это далеко не единственный пример ситуации, когда стратегия «максимального давления» приносит больше вреда, чем пользы. В Иране рабочий и средний классы приняла на себя основной санкционный удар администрации Трампа. Однако эти меры не нанесли режиму никакого политического урона; напротив, они усилили антиамериканские настроения и укрепили позиции «ястребов» в правительстве, что серьёзно осложнило работу сторонникам демократии и прав человека.

Тем не менее точечные санкции могут занять своё место в прогрессивной внешней политике. В частности, это касается запрета на поставки вооружений репрессивным режимам вроде саудовского правительства в контексте войны в Йемене или глобального экономического бойкота режима апартеида в ЮАР.

«Однако, как показывает пример Северной Кореи, эти санкции нужно использовать осмотрительно с тем, чтобы они не приводили к усугублению ситуации и не служили препятствием на пути решения укоренившихся проблем в области безопасности», — подытоживает Forbes.