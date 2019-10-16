Не просто прогулка — Focus не исключает перемен в ядерной программе Пхеньяна после дефиле Кима на белом коне

Поднявшись верхом на белом коне на священную гору Пэктусан, Ким Чен Ын заставил мировую общественность гадать, каких важных изменений стоит ожидать в политике Северной Кореи. Как отмечает немецкий журнал Focus Online, в прошлом лидер государства уже поднимался на священную гору перед принятием ключевых решений, и теперь эксперты предполагают возможные изменения в ядерной программе Северной Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на белом коне на священную гору Пэктусан, чем спровоцировал волну дискуссий по поводу гипотетической смены политического курса и, в частности, изменений в ядерной программе, сообщает немецкий журнал Focus Online.

Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК обнародовало кадры конной прогулки Кима среди заснеженного зимнего ландшафта и назвало эту поездку главы государства «важным событием большого значения». В прошлом Ким уже поднимался на священную гору перед принятием значительных политических решений, отмечается в статье.

По данным ЦТАК, сопровождавшие Кима во время его поездки представители правительства убеждены в предстоящей «большой операции», которая вызовет изумление по всему миру и будет способствовать «продвижению корейской революции». Во время подъёма в гору верхом на белом коне в глазах Кима сияла «благородная искра», сообщило корейское информационное агентство.

По мнению экспертов, эта поездка лидера Северной Кореи, которую «государственная пропаганда» снабдила многочисленными фотографиями, указывает на то, что Ким намерен избрать новое направление в своей ядерной политике.

Эксперт Академии Асан в Сеуле, специализирующийся на политических исследованиях, напомнил, что в прошлом Ким Чен Ын уже поднимался на гору Пэктусан в преддверии крупных политических решений. Так, в декабре 2017 года он отправился туда незадолго до дипломатического наступления на США, которое в результате привело к первой встрече на высшем уровне с американским президентом Дональдом Трампом. Впрочем, переговоры между США и Северной Кореей за последние месяцы не продвинулись, отмечает немецкий журнал.

Ким Чен Ын осуждает санкции ООН в отношении Северной Кореи. По сообщению агентства ЦТАК, он подчеркнул, что ситуация в стране сложная «из-за непрекращающихся санкций и давления враждебных сил». Северная Корея сейчас столкнулась со многими трудностями и проверками на прочность.

Как сообщается в статье, в отношении страны введены международные санкции в связи с её ядерной программой. Всего лишь около десяти дней назад завершились провалом новые переговоры между Северной Кореей и США. Ким был глубоко разочарован и упрекнул представителей США в том, что они сели за стол переговоров с пустыми руками, напоминает Focus Online.