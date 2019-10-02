Bild: Ким идёт на сближение с Трампом, а в отношениях с Путиным у него «раздор»

США и Северная Корея вновь хотят встретиться для обсуждения двусторонних отношений, сообщает Bild. Об этом заявили высокопоставленные дипломаты Вашингтона и Пхеньяна. Лидер КНДР Ким Чен Ын идёт на сближение с главой Белого дома Дональдом Трампом. В то же время в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным у Кима возник «раздор».
После «многомесячного затишья» и провальных переговоров о ядерной программе представители Северной Кореи и США вновь хотят встретиться, сообщает Bild. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. По его словам, пока что запланированы переговоры на рабочем уровне. Насчёт встречи главы Белого дома Дональда Трампа и корейского лидера Ким Чен Ына пока ничего неизвестно.
Первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи подтвердил наличие таких планов. Не исключено, что первая встреча пройдёт уже в эту субботу. Пока неизвестно, где она пройдёт и кто в ней будет участвовать. До сих пор переговоры не могли состояться, потому что Ким требовал сначала предоставить его стране гарантии безопасности, а также ослабить санкции.
В то время как северокорейский режим и США вновь постепенно идут на сближение, в отношениях с главой Кремля Владимиром Путиным у корейского лидера возник «раздор». За последние две недели российские пограничники в третий раз наткнулись на браконьеров из КНДР в местах, которые Москва относит к своей исключительной экономической зоне.
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