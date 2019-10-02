CNN: новые технологии — Северная Корея запустила баллистическую ракету с подлодки

Северная Корея провела очередные испытания баллистических ракет на фоне возобновления переговоров о ядерном оружии с Вашингтоном, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Пола Хэнкокс, в этот раз речь идёт о запуске ракет с подводной лодки, что говорит о том, что Пхеньян пытается нащупать границы дозволенного в отношениях с США, а также испытывает на практике новые технологии.

Корреспондент CNN Пола Хэнкокс выходит на прямую связь из Сеула. Она расскажет об этом поподробнее. Рада вас видеть, Пола. Итак, что вы выяснили об этих баллистических ракетах, которые Северная Корея выпустила с этой платформы?



ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Розмари, это произошло в среду рано утром. В этот раз мы говорим об отклонении Пхеньяна от того поведения, которое он демонстрировал на протяжении последних нескольких месяцев. Если посчитать, то это уже 11-й запуск ракет Северной Кореей с мая. Хотя ранее мы фиксировали испытания различных оружейных систем и ракет малого радиуса действия, на этот раз впервые за несколько лет речь идёт о ракете, которую запустили из-под воды. Один американский чиновник сообщил, что её запустили с подводной платформы — с подлодки.



Это говорит о том, что Северная Корея испытывает другие технологии — как и о том, что она вышла за рамки пусков ракет малого радиуса действия, так как знает, что президент США Дональд Трамп не имеет ничего против. Он официально заявил, что действия этой страны его не беспокоят. Судя по всему, они пытаются ещё немного расширить границы дозволенного. Разумеется, Розмари, всё это произошло буквально через несколько часов после того, как США и Северная Корея договорились вновь сесть за стол переговоров.



Да, как вы упомянули, всё случилось именно после того, как Госдепартамент США заявил о возобновлении переговоров по ядерному оружию с Пхеньяном. Это произойдёт в течение следующей недели — или возможно, на выходных. Зачем Северной Корее запускать ракеты именно сейчас, и как на это отреагировали Южная Корея и Япония?



ПОЛА ХЭНКОКС: Для такого шага со стороны Северной Кореи есть ряд причин. Прежде всего, подобным она занималась и раньше, в том числе и перед переговорами с различными странами. Она ставит определённые условия, указывая на вопросы, которые она обсуждать не намерена. Однако некоторые эксперты отмечают тот факт, что американский лидер в прошлом потакал этим испытаниям. Его они, судя по всему, не беспокоят. По его словам, его беспокоят испытания ядерного оружия и МБР — межконтинентальных баллистических ракет, которые могут добить до материковой части США.



Так что Северная Корея, возможно, почуяла возможность испытать больше технологий перед новыми переговорами. Здесь, в Южной Корее, по этому поводу состоялось заседание Совета по национальной безопасности. По их словам, пуск их обеспокоил. Вместе с тем реакция Японии оказалась более жёсткой. Премьер-министр Сидзо Абэ заявил, что испытания нарушают резолюции ООН, добавив, что Северная Корея не имеет права использовать баллистические технологии. Розмари?



С нами была Пола Хэнкокс из Сеула. Спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 02 октября 2019 года.