N-TV: на фоне тупика в переговорах с США отношения с Китаем у КНДР только налаживаются
В то время как США не сумели достигнуть единства с КНДР на переговорах по ядерной программе, отношения между Пхеньяном и Китаем вновь выглядят очень позитивно, пишет N-TV. КНР имеет «длительные, основательные и стабильные» отношения с Северной Кореей, важные для поддержания мира в регионе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, отмечая 70-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Ссылки по теме
-
NBC: Северная Корея объявила о срыве переговоров по ядерной программе с США
-
CNN: новые технологии — Северная Корея запустила баллистическую ракету с подлодки
-
Bild: Ким идёт на сближение с Трампом, а в отношениях с Путиным у него «раздор»
-
Washington Post: Болтон убеждён, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерного оружия