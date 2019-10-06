N-TV: на фоне тупика в переговорах с США отношения с Китаем у КНДР только налаживаются

Президент КНР Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялись положительными высказываниями о сотрудничестве между Пекином и Пхеньяном, сообщает N-TV. Издание отмечает, что двусторонние отношения КНДР и Китая вновь выглядят очень позитивно. Между тем, переговорный процесс Северной Кореи с США по ядерной программе уже многие месяцы не двигается с мёртвой точки.

В то время как США не сумели достигнуть единства с КНДР на переговорах по ядерной программе, отношения между Пхеньяном и Китаем вновь выглядят очень позитивно, пишет N-TV. КНР имеет «длительные, основательные и стабильные» отношения с Северной Кореей, важные для поддержания мира в регионе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, отмечая 70-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В свою очередь, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Китай и КНДР связаны «вечной дружбой». Кроме того он добавил, что обе страны будут «стойко защищать принципы социализма». Издание напоминает, что КНДР стала одной из первых стран, признавших Китайскую народную республику после её основания в 1949 году. С марта 2018 года Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встречались пять раз — включая первый за последние 14 лет визит китайского лидера в Пхеньян.

Недавно стало известно о том, что переговоры по ядерной программе между КНДР и США провалились, пишет N-TV, ссылаясь на заявление главы северокорейской делегации Ким Мён Гиля. По его словам, американские представители не предложили никаких компромиссов. При этом в госдепе США утверждают, что переговоры прошли в позитивном ключе.

Как отмечает N-TV, переговоры США и КНДР уже несколько месяцев не сдвигаются с мёртвой точки. Февральский саммит в Ханое между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном завершился безрезультатно. Издание напоминает, что КНДР уже много лет находится под международными санкциями из-за своей ядерной программы.