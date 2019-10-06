NBC: Северная Корея объявила о срыве переговоров по ядерной программе с США

Глава дипломатической делегации Ким Мён Гиль заявил, что его страна прекращает переговоры по ядерной программе с США из-за «неоправдавшихся ожиданий». Однако Госдепартамент поспешил отвергнуть это утверждение и положительно оценил встречу представителей двух стран в Стокгольме, сообщает NBC News.

Представитель Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что его страна прекращает переговоры по ядерной программе с США. Дипломат посоветовал Вашингтону обдумать свою позицию, передаёт NBC News.

Ранее на этой неделе Пхеньян объявил о возобновлении переговоров с США. После продлившегося несколько месяцев перерыва стороны встретились в Стокгольме. Но, по словам Гиля, обсуждение не оправдало ожиданий Пхеньяна и «в конце концов, сорвалось».

«Срыв переговоров без какого-либо результата вызван тем фактом, что Соединённые Штаты не отказываются от своих старых взглядов и позиции», — заявил Гиль. «США повысили ожидания, предложив гибкий подход, новые методы и творческие решения, но они глубоко нас разочаровали и подорвали наш интерес к обсуждению, ничего не принеся на стол переговоров», — добавил чиновник.

Госдепартамент не согласился с такой оценкой встречи. Пресс-секретарь ведомства Морган Ортагус заявила, что комментарии северокорейской стороны «не отражают содержание или дух длившейся восемь с половиной часов беседы».

«США предложили нестандартные идеи и провели хорошие переговоры», — отметила Ортагус. Она добавила, что представители Вашингтона уже приняли приглашение шведских властей и вернуться в Стокгольм через две недели, чтобы продолжить обсуждение вопроса.

По мнению Ортагус, не стоило ждать, что Вашингтон и Пхеньян смогут преодолеть «наследие 70 лет войны и враждебности» за один день. «Это тяжёлые вопросы, и они требуют твёрдой приверженности от обеих стран. У Соединённых Штатов есть такая приверженность», — подчеркнула она.

Стороны не встречались в рабочем порядке с февраля. Северная Корея давала понять, что она не продолжит переговоры до тех пор, пока США не откажутся от требования одностороннего разоружения.

Судя по всему, напряжённость в отношениях двух стран ослабла после того, как Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Гиль похвалил американского президента за этот шаг.

Вскоре после своей отставки Болтон заявил, что подход Трампа по КНДР не принесёт результатов. По словам политика, в текущей ситуации северокорейский лидер Ким Чен Ын никогда не откажется от своего ядерного оружия «добровольно», напоминает NBC..