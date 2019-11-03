iFinnmark: норвежский политик рассказала, почему нужно отменять антироссийские санкции

Глава губернского совета норвежской области Финнмарк Рагнхильд Вассвик выступила за снятие антироссийских санкций, за что на неё обрушился шквал критики. В своей статье для портала iFinnmark Вассвик объясняет, почему торговля и сотрудничество с хорошим другом и соседом намного выгоднее, чем ограничения, навязанные со стороны.

Центральным мероприятием прошедшего в Киркенесе празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии была стала двухдневная совместная с Россией конференция. Как пишет глава губернского совета Финнмарка Рагнхильд Вассвик в статье для портала iFinnmark, главной темой конференции была военная история севера и перспективы дальнейшего развития региона.

Во время конференции она заявила, что, по её мнению, антироссийские санкции нужно отменять. Комментаторы различных СМИ бурно отреагировали на слова Вассвик, поэтому она хочет объяснить свою позицию.

Как пишет Вассвик в статье, без сомнения, отношение к России сложное, однако в остальном мире, а также в некоторых частях Норвегии, на эту страну смотрят иначе, чем в северной части страны, где «мы практически перекрикиваемся друг с другом через границу».

«Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаём им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями. Тем не менее мы, конечно, делаем всё, что нам предписывает государство, и понимаем, что большая политика что-то значит и для нас», — пишет Рагнхильд Вассвик.

Однако, продолжает она, если критически посмотреть на данный вопрос, то можно прийти к выводу, что данные санкции не оказывают позитивного действия. Санкции сказываются по на всём деловом двухстороннем сотрудничестве, а потому ударяют и по норвежским представителям бизнеса. Россия, в свою очередь, заменяет ранее импортируемые продукты продукцией собственного производства, развивая и дополняя уже существующую промышленность. В итоге российская продукция начала конкурировать с западными товарами на мировом рынке, что усиливает, а не ослабляет Россию.

«На конференции в Киркенесе также присутствовала глава Норвежско-российской торговой палаты Моника Стубхольт. Во время панельной дискуссии она упомянула, что такая страна, как Дания, обошла Норвегию в том, что касается торговли с Россией, а США никогда ещё так активно не торговали с Россией, как сейчас. Это должно навести на размышления всех нас», — пишет Вассвик.

Как заключает политик, жители севера Норвегии хотят успешного бизнеса, международной торговли и добрососедства, поэтому они вправе задавать критические вопросы, когда их вынуждают соблюдать санкции в отношении важного партнёра и хорошего соседа.

«Так что если уж нам так необходимо следовать санкциям в отношении нашего соседа, то мы, конечно, имеем право задать вопрос, действуют ли они. В мире много стран, которые аннексировали или оккупировали чужие территории, игнорируя международные конвенции, и при этом никаких санкций против них со стороны Норвегии не последовало», — подводит итог Рагнхильд Вассвик.