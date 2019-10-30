Ouest-France: Россия проводит масштабные подводные учения в Северной Атлантике

Россия проводит учения в Северной Атлантике с участием десяти подводных лодок, большая часть которых атомные, передаёт Ouest-France со ссылкой на сообщение штаба Вооружённых сил Норвегии, которое приводят телеканал NRK и агентство AFP. Отмечается, что российские подлодки стараются максимально далеко продвинуться на запад незамеченными, а за крупнейшей операцией подобного типа со времён холодной войны пристально наблюдает НАТО.
Во вторник генеральный штаб вооружённых сил Норвегии заявил о том, что в Северной Атлантике проходят учения десять российских подводных лодок, восемь из которых являются атомными, пишет Ouest-France со ссылкой на информацию телеканала NRK, подтверждённую агентством AFP.
По данным норвежской разведки, начиная с прошлой недели подводные лодки, базировавшиеся у Кольского полуострова, задействованы в учениях, которые должны продлиться примерно два месяца.
«В данный момент в Северной Атлантике наблюдается повышенная активность, и Норвегия вместе с другими странами НАТО осуществляет мониторинг с помощью воздушных и наземных средств», — заявил официальный представитель норвежских вооружённых сил Бриньяр Стордаль агентству AFP. Сообщается, что подводные лодки также были замечены в Норвежском и Баренцевом морях. По словам Стордаля, проводимая Россией операция такого рода является крупнейшей «со времён холодной войны по количеству одновременно задействованных средств».
Как отмечает французское издание со ссылкой на NRK, российские подлодки пытаются зайти как можно дальше в акваторию Атлантического океана, желательно к западу от Гренландии, не обнаружив своего присутствия и «показав, что Россия способна защитить свои базы и поставить под угрозу восточный берег США».
Официальная Москва не делала никаких заявлений об учениях. Как передают российские информагентства, Северный флот сообщил в субботу, что две атомные подлодки — «Нижний Новгород» и «Псков» — начали «глубоководные погружения для испытания оборудования и вооружения» в нейтральных водах Норвежского моря. Как подчёркивает Ouest-France, речь идёт о подлодках типа «Кондор», оборудованных крылатыми ракетами для обнаружения и уничтожения авиации ВМС противника.
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