Der Spiegel: в 2020 году США проведут крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу

В 2020 году состоятся учения НАТО Defender 2020, на которых будет отрабатываться переброска войск в Польшу и страны Прибалтики, сообщает Der Spiegel. В рамках учений США планируют отправить в Европу 20 тыс. солдат: всего в манёврах примут участие 37 тыс. военных. По мнению одного из депутатов от немецкой Левой партии, планируемые учения являются «бряцанием оружием» и приведут к реакции со стороны России.

Военное командование США раскрыло детали учений Defender 2020, сообщает Der Spiegel. В рамках учений будет отрабатываться переброска войск в Польшу и страны Прибалтики: всего в манёврах примут участие 37 тыс. солдат.

Таким образом, США планируют осуществить самое масштабное пополнение своего европейского контингента за последние 25 лет, отмечает издание: через Атлантику будет переправлено 20 тыс. американских военных.

Как пишет Der Spiegel, целью учений является повышение боеготовности войск НАТО и устрашение вероятного противника. Всего в них примут участие 19 стран. Германия выступит в качестве транспортного узла: с апреля по май войска при участии бундесвера пройдут по немецкой территории.

На прошлой неделе Левая партия раскритиковала запланированные манёвры: «Эти учения приведут к реакции со стороны России, что повлечёт за собой рост напряжённости. Похоже, что слова «деэскалация» в словаре НАТО больше нет», — заявил представитель партии Александер Ной. Депутат потребовал от правительства отказаться от участия в учениях, а также «не предоставлять немецкую территорию для этого бряцания оружием».

Издание напоминает, что в январе Германии перешло командование Объединённой оперативной группой повышенной готовности НАТО, созданной в качестве реакции на «аннексию» Крыма Россией.*